Tragedia en Zapala: murió una ciclista tras ser atropellada por un colectivo y otro joven resultó herido

El lunes por la tarde se registró un trágico choque en Zapala entre un colectivo municipal y dos jóvenes que circulaban en bicicleta. A raíz del fuerte impacto, murió en el lugar una joven, mientras que su acompañante sufrió heridas graves y debió ser internado en el hospital local. La víctima fatal tenía aproximadamente 17 años.

Una joven muerta por un choque en Zapala

El episodio ocurrió el lunes por la tarde en la intersección de las calles La Pampa y Pollero. El impacto fue protagonizado por una bicicleta en la que circulaban dos jóvenes -un chico y una chica- y una unidad del servicio del Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA).

Según lo informado en medios radiales locales, el siniestro ocurrió cerca de las 18. Por motivos que se desconocen, el colectivo chocó a la bicicleta y como resultado del fuerte impacto, la joven a bordo sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el acto. En tanto, el chico que la acompañaba logró sobrevivir aunque con heridas y fue derivado de urgencia al hospital local.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marina Díaz y se busca esclarecer cómo fue el episodio. Por el momento se informó que desde la Fiscalía se dispuso una serie de medidas como realización de autopsia, peritajes e inspecciones con relevamiento de cámaras; secuestro de unidades y toma de testimonios.