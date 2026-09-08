Sube la temperatura y la máxima llega a los 20°C en el Alto Valle: qué dice el pronóstico para Viedma y la cordillera

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle. Foto: archivo.

Este martes 8 de septiembre aflojará el frío polar del fin de semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura aumentará levemente en toda la Patagonia norte, haciéndose notar más en el Alto Valle, donde la máxima rozará los 20 °C.

El organismo nacional indicó que la zona costera de Río Negro también registrará un ascenso térmico, mientras que en la cordillera se espera una mejoría, aunque con máximas que no superarán los 10 °C.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 0 °C, alcanzará una máxima de 20 °C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 13°C. De este modo, el ambiente fresco no tendrá tanto impacto como los días previos.

Por su parte, el gran protagonista del fin de semana dará una tregua. Según el organismo nacional, el viento solo alcanzará velocidades de hasta 31 km/h y no se prevén ráfagas significativas.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 20°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 13°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 13°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera el frío no aflojará tanto, pero si saldrá el sol. La mañana comenzará con -3°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 10°C, hacia la noche se prevé otro marcado descenso térmico.

El viento mantendrá velocidades constante de 13 a 32 Km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -3°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 4°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -3°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina dejará atrás el viento registrado el lunes. Según el organismo nacional toda el sector este de Río Negro recibirá velocidades de entre 23 y 31 km/h, y no se prevén ráfagas significativas.

Las temperaturas también se elevará: la máxima llegará a 18°C y la mínima se ubicará en 9°C por la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: