El doble motor de Vaca Muerta: Cómo el superávit energético y el RIGI impulsan su auge

El sector energético argentino consolida su rol clave en la economía nacional con cifras récord y proyectos de gran escala. Así lo indica el informe de agosto elaborado por la consultora RICSA ALyC, en un contexto donde el sector registra un gran dinamismo impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el avance en infraestructura estratégica y un sólido superávit comercial.

En el plano comercial, el informe calificó a agosto como «otro mes récord para las exportaciones energéticas», en donde los números confirman la consolidación del sector como generador de divisas para el país.

Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$ 1.506 millones de dólares en julio, lo que representa un incremento del 97,8% en comparación con el mismo mes del año previo, lideradas principalmente por el crecimiento de los envíos de petróleo crudo (+144,4%).

Con este desempeño, la balanza energética arrojó un superávit mensual de US$ 892 millones, acumulando en el período enero-julio un saldo positivo de US$ 6.853 millones, un 84% por encima del registrado en el mismo lapso de 2025.

Nuevos RIGI y el avance del midstream en Vaca Muerta

En ese sentido, el reporte repasó las novedades más importantes de agosto, señalando que el esquema del RIGI se ha convertido en la herramienta principal para movilizar capitales hacia proyectos transformadores en Vaca Muerta y las terminales marítimas.

A mediados del mes pasado, YPF presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo del megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL), Argentina LNG, en el Golfo San Matías.

La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 51.000 millones para exportar entre 12 y 18 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2029-2031. La petrolera de bandera mantendrá una participación del 36% en los bloques abastecedores, acompañada por Eni (32%) y XRG —brazo inversor de ADNOC— (32%).

Otra noticia destacada fue la aprobación del proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol bajo el RIGI, con un desembolso proyectado de USD 6.400 millones. La meta apunta a alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios para mediados de 2027, generando unos 3.100 empleos directos.

También se indicaron avances en el sector midstream. Con una inversión de US$ 25 millones en cuatro estaciones de bombeo, Oldelval ampliará su capacidad de transporte de 530.000 a 730.000 barriles diarios , ofrecida como capacidad interrumpible mientras avanza la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

En ese sentido, el consorcio a cargo del VMOS resolvió expandir la capacidad proyectada de su primera fase, pasando de 180.000-190.000 barriles diarios previstos a 500.000, con la perspectiva de superar los 700.000 para 2028. Se prevé que las obras marítimas concluyan en diciembre de este año, posibilitando el primer despacho de exportación a comienzos de 2027.

Por último, el informe destacó que el consorcio del gasoducto San Matías Pipeline (PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG) cerró un préstamo de US$ 900 millones, sobre una inversión total de US$ 1.300 millones.

La financiación lograda fue estructurada a 7 años plazo, con 3 años de gracia,por los bancos Citi, JP Morgan, Santander e Itaú. Mediante este préstamo se busca financiar los 472 kilómetros de caños entre Tratayén y el Golfo San Matías que alimentarán las terminales flotantes de GNL desde 2027.

Comportamiento financiero y mercado bursátil

Pese al impulso operativo de la industria, las acciones del sector energético que cotizan en la bolsa cortaron la racha alcista de los meses previos, con la gran mayoría del panel cerrando agosto a la baja tanto en pesos como en dólares .

Según RICSA, el retroceso del Brent (-1,9%) y la suba acotada del WTI (+0,9%) en agosto no lograron sostener las cotizaciones del panel, que reflejaron principalmente el impacto de la suba del riesgo país (+19,1% en el mes).

Vista acumula una suba del 83,3% en dólares en los últimos doce meses y lidera el desempeño anual del panel relevado por la consultora. En agosto avanzó otro 1,4%, pese a la caída generalizada del sector. YPF, por su parte, acumula +69,3% interanual en dólares.

El informe también muestra una fuerte dispersión dentro del sector: Transener subió 6,3% en agosto y acumula +80,3% interanual, mientras TGN cayó 17,7% en el mes, la mayor baja del panel.

Además, el análisis técnico plantea objetivos base de +28% para Central Puerto y +21% para TGS, con escenarios extendidos de +42% y +31%, respectivamente.