La crisis económica queda expuesta en los consultorios de los psicólogos

El estrés es incesante. Qué pasará con el valor del alquiler. ¿El trabajo se podrá sostener?, ¿qué pasará con las actividades ociosas?, ¿cómo se hará con el aumento de los servicios y el boleto del transporte? Cuentas y más cuentas para ver cómo llegar a fin de mes.

La situación se traduce en angustia e incertidumbre que inevitablemente queda expuesta en los consultorios de los psicólogos.

«Se empieza a escuchar mucho sobre la situación económica que repercute en el ánimo de la gente. Siempre aparecen cuestiones vinculadas al contexto, pero en este último tiempo con el cambio del gobierno y las nuevas medidas aparece el miedo de lo que pueda volver a pasar y el temor al futuro«, explicó María Lo Prete, una de las coordinadoras de la Red de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogos de Bariloche.

Recordó que la pandemia por Covid-19 marcó un antes y un después. Desde ese momento, se volvió muy difícil conseguir un turno con psicólogos, especialmente con aquellos que atienden a niños y adolescentes.

Comentó que, en el último tiempo, la gente reduce la frecuencia de las sesiones con el psicólogo a fin de achicar gastos. Queda atrás la tradicional sesión semanal y en cambio, el paciente pide una o dos sesiones en el mes. Si bien se intenta no abandonar los tratamientos, ya no se puede garantizar la frecuencia semanal por los costos.

«Por lo general -agregó-, predomina la historia personal de cada paciente en el consultorio. Siempre está presente el contexto, pero lo cierto es que esto no es tan fuerte como ahora«. Aparece el temor a repetir «situaciones represivas» del pasado y la incertidumbre por el futuro. «En la gente mayor hay mucho dolor por el país que no pudo ser, porque los hijos que se tienen que ir del país y surge esta contradicción entre saber que estarán mejor afuera pero la necesidad de tenerlos cerca. Se generan situaciones de ansiedad con manifestaciones en el cuerpo. En el consultorio, se trabaja para desandar ese camino y hacer nuevas rutas», señaló Lo Prete.

La psicoanalista Guadalupe Razeto recalcó que «hay personas que están pensando si se tienen que ir de Bariloche, si consiguen alquiler, si el trabajo va a sostenerse, si habrá un tiempo para el disfrute y para la palabra».

Consideró que «hay una sobreinformación» y «las personas quedan perplejas frente a tanta información. Se trata de correrse un poco del estado de alerta. Aparecen conclusiones apresuradas que tienen que ver con la urgencia. Es un momento de pausa, de ver qué lugares queremos sostener y después se harán los artificios».

«Mi propuesta -advirtió Razeto- es que conversemos sobre los honorarios que preocupan a fin de sostener el espacio, sobre todo ante la incertidumbre por los trabajos. Mi propuesta es que pausemos frente a tanta incertidumbre. A tanta urgencia responder con mas urgencia nos deja frente a lo imposible. Si bien el sistema capitalista nos propone ir en la línea de la inflación y aumentar a todos los pacientes, el trabajo es uno por uno. Se trata de ofrecer a cada quien la posibilidad de sostener ese espacio».

Atención gratuita

La Red de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogos ofrece tratamiento a una franja de la población que no tiene obra social y no está en condiciones de pagar un tratamiento en forma particular.

Este sistema se implementó en 2019. Cuando arrancó la pandemia, el sistema cambió y se ofrecía a cualquier persona (tuviera obra social o no) dos o tres llamados gratuitos a fin de ofrecerle contención. En ese momento, se anotaron 50 colegas del Colegio de Psicólogos dispuestos a recibir esos tres llamados gratuitos.

«Ahora, el problema es que tenemos más demanda que turnos disponibles. Este sistema se lleva adelante con colegas que están dispuestos a trabajar con honorarios más reducidos. Pese a que el primer mensaje de whats app explica que está destinado a personas que no tienen obra social, muchos avanzan en el pedido y te cuentan que la obra social no les cubre», señaló Lo Prete.