Preocupan las mordeduras de los perros sueltos en Bariloche

Un perro atacó a una mujer de 56 años en el barrio Nahuel Hue, al sur de Bariloche. La mujer sufrió graves heridas que le generaron una infección y permanece bajo tratamiento médico.

«Fui a ver a mi hijo a su casa y un perro Pitbull que estaba suelto me mordió las dos piernas y el brazo. Me tiró al piso y me arrastró. Si en ese momento no llega mi marido que le tiró un piedrazo y lo ahuyentó, me mata«, destacó la Rosana Cárdenas.

Los vecinos que concurrieron a asistir a la mujer le contaron que ese mismo día, el perro corrió a un niño que andaba en bicicleta. «Tuvo que dejar de pedalear para evitar que lo mordiera. En mi caso, ahora, apenas puedo caminar y estoy con medicación y curaciones. Es incontrolable el tema de los perros en los barrios. La gente no toma consciencia de que los animales no deben andar sueltos«, fustigó la mujer.

«Es la mordedura nuestra de cada día», manifestó Felipe De Rosas, director del centro de salud del barrio El Frutillar, al ser consultado sobre el último episodio.

«Todas las semanas recibimos casos de mordeduras leves y moderadas. Es un problema frecuente que los perros no estén adentro de los terrenos y ahora, hay que tener en cuenta que con la crisis, la gente camina más, no se mueve tanto en colectivo y auto. Está más expuesta a este tipo de situaciones«, advirtió el médico.

Cuestionó que no hay un uso responsable de los animales de compañía. «En la guardia, vemos muchos casos de mordeduras. Requiere vacunación y un tratamiento en este contexto económico tan duro en el que no hay ni medicamentos, ni antibióticos. Y en el caso de esta mujer tuvo que dejar de trabajar incluso», señaló.

Este diario intentó consultar a las autoridades de Sanidad Animal del municipio. Plantearon que la campaña de concientización de perros sueltos y de esterilización serán los ejes de la gestión, pero no quisieron hacer declaraciones.