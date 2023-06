La Escuela 234 de Plottier sigue cerrada y las familias reclaman obras: «No descartamos ir a la ruta»

«Nuestros hijos llevan muchos sin clases y de seguir así nos va a dar el receso de invierno», aseguró una de las madres de la Escuela 234 de Plottier que sigue con sus puertas cerradas desde que se detectaron fallas eléctricas y también en el sistema de calderas. La situación se da a poco de que la cartera educativa provincial asegurara que el «98% de las escuelas tienen presencialidad plena».

La comunidad educativa sigue a la espera de la conclusión de tareas iniciadas hace unos días en el sistema interno de cableado hacia las aulas. En ese entonces el Consejo Provincial de Educación detectó una conexión ilegal de un comercio vecino que estaba «colgado» a la red de la escuela. Sin embargo, a pesar de que esto fue detectado rápidamente, las obras de reparación se extendieron y obligó a dejar sin clases a los alumnos.

«Lo de la electricidad se fue de todo contexto, entendemos lo de la conexión que se detectó pero en la inspección consideraron que se debía hacer todo el cableado de la escuela desde cero, por esta razón se prolonga la reapertura», aseguró Karina una de las mamás a DIARIO RÍO NEGRO.

«Nuestra idea no es apurar las cosas, porque queremos que la escuela quede segura, pero lo cierto es que mientras tanto los chicos siguen perdiendo días de clases y nadie hace nada desde Educación«, contó otra mamá.

Familias, alumnos y docentes hicieron un abrazo simbólico en la Escuela 234. Foto: Gentileza.

Durante este jueves, se realizó un abrazo simbólico a la institución y los alumnos pudieron pegar en el perímetro de la escuela cartelería y varias intervenciones pidiendo el retorno de las clases. También estuvieron acompañados por docentes del establecimiento, representante del gremio docente ATEN y vecinos que se acercaron a apoyar el reclamo.

«Quiero estar en el aula sin poner el riesgo mi vida», «Queremos volver a la escuela», «Extraño mucho mi escuela», fueron algunos de los carteles que quedaron en las paredes y rejas de la escuela.

En una reunión improvisada, fueron varias las personas que sugirieron llevar el pedido a la ruta 22 y a las inmediaciones del Consejo Provincial de Educación, institución dependiente del Ministerio de Educación a cargo de Osvaldo Llancafilo. «No descartamos ir a la ruta», contó una de las mamá. El pasado 30 por la noche, la comunidad educativa de la escuela cortó la calle Río Colorado por el mismo reclamo.

Algunos carteles de los que se mostraron durante el reclamo fuera de la Escuela 234. Foto: Gentileza.

La Escuela 234 de Plottier sigue cerrada y las familias reclaman obras: lo último que dijo Educación

A raíz de los reclamos y luego de realizar una inspección, el Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió un comunicado el pasado 30 de mayo.

En el mismo, se explica que el área de Mantenimiento Escolar «debió realizar un minucioso trabajo para descubrir el origen de los inconvenientes en el sistema eléctrico de la escuela». A raíz de esto «se comprobó que un local lindante de gran consumo se encontraba «colgado» al servicio del edificio educativo».

Esta irregularidad obligó a poner en marcha un plan de trabajo para abordar las reparaciones necesarias en las instalaciones eléctricas y regularizarlas.

En esta instancia, fue la Cooperativa Eléctrica de Plottier, propuso además trabajos de sectorización de la instalación eléctrica, recableado y la colocación de puesta a tierra. En total estas tareas demandarán «12 días».

Esta explicación no dejó conforme a las familias de la Escuela 234, ya que según explicaron lo eléctrico no es lo único que no está funcionando. «La escuela no tiene calefacción, porque las calderas no funcionan correctamente y además hay otras fallas estructurales que ya hicimos notar», comentaron.