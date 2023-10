La Federación Médica de Río Negro defiende el copago y propone alternativas a las obras sociales y prepagas

Desde la Federación Médica ya habían recomendado el cobro de un plus de hasta 8.500 pesos. foto: archivo.

La situación es «incómoda para todos», reconoció el pediatra Diego Verna -presidente de la Federación Médica de Río Negro– quien aseguró que el escenario económico y el gasto que demanda mantener un consultorio debe ser considerado por las prepagas y las obras sociales, ante el cobro de copagos que implementaron los profesionales. «El sistema así como está no puede seguir funcionando», dijo el dirigente.

El cobro del copago o plus como se le dice comúnmente no es algo nuevo para los cerca de 800 afiliados que tiene la Federación en el territorio rionegrino (a excepción de Bariloche). Y es que ya desde hace unos meses habían recomendado el cobro excepcional de una suma de dinero para equilibrar no sólo los gastos del médico sino también de los que demanda un consultorio (gastos de energía eléctrica, sueldos, alquiler, gas, internet, entre otros).

Qué pasa con el copago en Río Negro

«Nosotros ya habíamos implementado ese diferencial siempre en comunicación con las prepagas y hay que destacar que nunca llevamos adelante cortes«, destacó el profesional que atiende en la ciudad de Río Colorado.

Verna dijo que la decisión de las distintas instituciones médicas a nivel nacional hizo que el problema sea igual para todos teniendo en cuenta que la crisis económica se padece en todos los ámbitos.

«Es una representación más de lo que pasa en el resto del país. Los valores son muy bajos. Las prepagas han otorgado un 40% de aumento en lo que va del año. Eran malos antes y siempre nos tiran para atrás. No hay forma de rever esos valores», sentenció.

El pediatra destacó que los valores no están actualizados y a esta situación se agrega que los prestadores cobran a los 90 días, un punto más en contra de los médicos.

«Los costos de sueldos de una secretaria se han ido por las nubes. Ya no se puede ir a un Congreso o comprar aparatología», detalló. Y aclaró que cada vez hay menos profesionales que atiendan en un consultorio particular ya que en su mayoría se agrupan para achicar gastos.

Verna aclaró que ellos recomiendan que se cobre hasta 8.500 pesos aunque puntualizó que muchos profesionales atienden por mucho menos dinero teniendo en cuenta la dificultad económica que atraviesan muchos vecinos. «Tampoco podemos dejar a una persona sin atención porque no tiene para el copago», dijo Vel pediatra quien destacó que es muy diferente la situación que hay en las grandes ciudades en comparación con otras localidades más pequeñas.

«Gastos de consultorio», el pedido a obras sociales y prepagas

El médico dijo que así como está, «el sistema no puede seguir funcionando». Y en esta línea remarcó que se puede buscar una salida si las obras sociales y prepagas comienzan a reconocer un «gasto por consultorio».

«Las obras sociales lo tienen que contemplar, sería una suma fija que hay que ver cómo se incorpora. En la próxima semana vamos a llevar adelante las primeras rondas de consulta», resaltó.