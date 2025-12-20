La feria más grande de Neuquén vive la Navidad: las propuestas imperdibles de este sábado

Habrá emprendedores, gastronomía y espectáculos locales desde la tarde hasta la noche.

El Parque Jaime de Nevares de Neuquén concentrará este sábado la actividad central de Capital Navideña, la propuesta impulsada desde el municipio, con una agenda que combinará una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo, con la Misa Criolla como uno de los momentos destacados de la jornada.

Un sábado cargado de actividades para disfrutar en familia en Neuquén

Desde las 19 y hasta la medianoche, el parque albergará la edición navideña de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, con más de 170 emprendedores y alrededor de 30 espacios gastronómicos, según informó la Municipalidad.

La propuesta incluye stands de productos locales, opciones de comida y una oferta diversa que abarca diseño, cosmética natural, indumentaria y artesanías, además de actividades recreativas distribuidas en todo el predio.

Comenzó la feria más grande de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

También, habrá un escenario 360°, shows de magia, juegos inflables y la Estación del Bienestar, donde profesionales realizarán testeos de VIH y sífilis y aplicarán vacunas del calendario obligatorio para personas adultas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que “Neuquén Emprende Navideño y Confluencia de Sabores son muy importantes porque movilizan la economía local, acompañan a los emprendedores y generan un espacio de encuentro para las familias”.

Danza y una fiesta criolla que cierra la noche en Neuquén

Durante la noche del sábado, el escenario del Parque Jaime de Nevares recibirá a Los Acuña, una agrupación que combina la tradición del folklore argentino con una impronta contemporánea.

Luego será el turno de la Compañía Escuela Municipal de Folklore, integrada por bailarines con formación en danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño, en el marco de los talleres municipales.

El cierre de la jornada está previsto para las 21:30 con la Misa Criolla, dirigida por el músico neuquino Naldo Labrín, con la participación de solistas, instrumentistas y coros de la región.