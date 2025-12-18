La feria más grande de Neuquén festeja la Navidad: desde Elevé hasta una misa criolla, las actividades

“Navidad en las Estrellas”, la propuesta aérea de Eleve Danza será uno de los momentos más esperados del domingo. Foto: gentileza Elevé.

El Parque Jaime de Nevares concentrará este fin de semana una agenda intensa por los festejos de la Navidad con el espectáculo aéreo de Elevé y la Misa Criolla como eventos principales de la feria Neuquén Emprende. Además, en el predio habrá puestos gastronómicos, stands de emprendedoras y shows en vivo pensados para toda la familia.

El Parque Jaime de Nevares, epicentro del fin de semana navideño

El parque será sede de Neuquén Emprende Navideño junto a Confluencia de Sabores, con propuestas que se desarrollarán sábado y domingo de 19 a 24, según informó la Municipalidad de Neuquén.

También se anunció que la agenda incluirá actividades en el centro de la ciudad, en el Monumento a San Martín, donde se instaló el pinito de navidad.

La feria Neuquén Emprende reunirá a más de 170 emprendedores y emprendedoras y unos 30 espacios gastronómicos, con productos locales, regalos navideños y una oferta que incluye diseño, cosmética natural, indumentaria y artesanías.

La propuesta se completa con un escenario 360°, magia, juegos inflables, actividades deportivas y la Estación del Bienestar, donde se realizarán testeos de VIH y sífilis y se aplicarán vacunas del calendario obligatorio para personas adultas.

Música, danza y un cierre aéreo que promete emoción en Neuquén

El sábado por la noche, el Parque Jaime de Nevares tendrá una programación artística que incluirá a la agrupación de folklore, Los Acuña, y a la Compañía Escuela Municipal de Folklore, con bailarines de danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño.

Luego, a las 21:30, se presentará la Misa Criolla dirigida por Naldo Labrín, una propuesta que reúne solistas, instrumentistas y coros de la región. «Es una propuesta muy especial que reúne artistas locales y tradiciones que forman parte de nuestra identidad”, remarcó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

El domingo continuará con espectáculos infantiles como el clown Facu Disturbio y las presentaciones de Sami y La Rockera. Pero el evento principal será el espectáculo aéreo “Navidad en las Estrellas”, de la compañía Eleve Danza.

“Es un espectáculo aéreo en el Parque Jaime de Nevares que es realmente impactante y que invita a disfrutar en familia”, indicó la funcionaria.

El cierre estará a cargo de Influjo Estelar, banda tributo a Luis Alberto Spinetta, en una jornada que forma parte de la agenda extendida de Neuquén Capital Navideña impulsada por la Municipalidad.

Feria Neuquén Emprende en el parque Jaime de Nevares: horarios y artistas

Sábado (19 a 24): Feria Neuquén Emprende + Confluencia de Sabores Los Acuña Compañía Escuela Municipal de Folklore 21:30: Misa Criolla, dirigida por Naldo Labrín

Feria Neuquén Emprende + Confluencia de Sabores Domingo (19 a 24): Feria y espectáculos Shows infantiles y clown Facu Disturbio Sami La Rockera 22: “Navidad en las Estrellas”, Eleve Danza Influjo Estelar (tributo a Spinetta)

Feria y espectáculos

Paseo de autos antiguos y coros en el centro de Neuquén: más actividades por la Navidad

La agenda de la Capital Navideña comenzará este jueves a las 21 en el arbolito de Navidad, con el sorteo del concurso de dibujos navideños organizado por la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional. La actividad se realizará durante el encendido del arbolito y convocará a niñas y niños que participaron del certamen, con premios que incluyen bicicletas y juguetes.

El viernes la programación continuará alrededor de las 21 con el recorrido de autos antiguos sobre la Avenida Argentina, acompañados por Papá Noel. Además, se pondrá en marcha el ciclo de coros en el arbolito de Navidad, que se desarrollará durante viernes, sábado y domingo desde las 21, con las presentaciones iniciales del coro Caña con Ruda y el Ensamble de Canto Colectivo.

Las actividades se extenderán hasta el lunes en el arbolito de Navidad, donde a las 20 se realizará el Pesebre Viviente con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.