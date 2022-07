La guardavidas de Las Grutas que sueña con viajar al mundial de salvamento acuático en Italia

“Me convencieron unos amigos de hacer el posteo, porque yo soy cero exposición. Pensé que al menos muchos conocidos y familiares me apoyarían, pero me emocionó el respaldo de gente que no imaginaba, y hasta desconocidos que quisieron aportar su granito de arena».

Mariela Aliborton, profesora de Educación Física y Guardavidas.