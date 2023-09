La historia de todos los años en el balneario de la Isla Jordán: ¿se podrá utilizar este verano?

Todos los veranos en Cipolletti sale a la luz el problema que existe con el balneario de la Isla Jordán: la prohibición de su uso es una situación que se viene repitiendo hace casi 30 años. El año pasado, los informes de los muestreos del agua dieron que los valores de contaminación superaban los permitidos. ¿Qué sucederá esta temporada en el balneario?

El año pasado, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) tomó muestras del río Negro para medir la contaminación del agua. En los resultados se conoció que los valores de contaminación superaban los estimados para el uso recreativo del sector. Por lo tanto, nuevamente en la temporada de verano 2023 el río no pudo ser utilizado como balneario.

Este año, desde DPA adelantaron que «todavía no se comenzaron con los muestreos de balnearios (previo al verano)». Y explicaron: «Los muestreos se realizarán en octubre, luego de finalizado el período de muestreo, el informe se entrega al municipio y ellos son los que comunican la situación de los balnearios».

En la previa de finalizar su mandato, el intendente Claudio Di Tella había propuesto obras para recuperar la isla y volver a poner el espacio en valor para los vecinos de la ciudad.

Di Tella explicó en una entrevista realizada durante el aniversario de la ciudad, el año pasado, que «su objetivo era devolverle el balneario a la isla. Es decir, sacar el cartel de ‘prohibido bañarse’ y que lo recuerden «como el intendente que le devolvió el río a Cipolletti».

Aunque este 10 de diciembre cederá la intendencia a Rodrigo Buteler y aún no hay certezas de la situación en la Isla Jordán para esta temporada.

El director del parque costero de la Isla Jordán, Sergio Paneiva en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó que aún no está confirmada la habilitación del balneario para este verano, por lo que podría repetirse la situación del año pasado. Pero aseguró que son «optimistas» para esta temporada.

«Esta semana tuve una reunión con el intendente, Claudio Di Tella, y no es para largar nada todavía, la decisión nuestra es abrirlo pero hay que tener en cuenta los informes que envían desde AIC y DPA, ellos analizan», describió.

En noviembre del año pasado, los resultados del análisis informaron que no estaba apto todavía para ser utilizado. «La AIC dijo que los valores de concentración de bacterias patógenas superan los valores estimados para realizar actividades recreativas acuáticas”, había comentado Paneiva en su momento.

Paneiva describió que «todavía no tenemos nada, hace 30 años que no podemos usarlo por la calidad del agua». Pero remarcó cuál es la posición que plantea el Ejecutivo local: «La idea es empezar a movernos y empezar a armar una ordenanza de apertura. Me estoy juntando con Administración para ver si se puede avanzar».

La crecida de los ríos podría ser un beneficio para el balneario

En el balneario es visible la cartelería que confirma la prohibición. Foto: Florencia Salto.

Desde la dirección del parque costero de la Isla Jordán aseguraron que la crecida de los ríos podría generar un beneficio en la baja de la contaminación para el uso del balneario. «La crecida bajó un poco y pudimos ver que ha hecho que se limpie bastante el agua y la costa, barriendo lo que se acumula en las piedras», comentó Paneiva.

Aseguró que en octubre tendrían novedades con respecto a los informes del agua pero recién en noviembre se conocería la decisión final. «En noviembre estarían los resultados y vamos poder decretar la apertura, estamos trabajando en la ordenanza para poder habilitarlo. Tenemos las secretarias para trabajar y poner en condiciones el sector», explicó.

Adelantó que ya comenzaron a trabajar en la organización para una posible apertura: «Por lo menos se está hablando y se está empezando a trabajar con los guardavidas por su equipo de trabajo y entrenamiento, también con Protección Civil por el tema de seguridad de ambulancias. Hay que coordinar tantas cosas que estamos trabajando para que no nos agarre ya el verano«.

Desde 1996 está prohibido el balneario de la isla Jordán

Los vecinos de Cipolletti no pueden usar esta zona como balneario desde hace 27 años. Fue durante la gestión de Julio Arriaga en el 1996 que se dispuso la primera prohibición para bañarse en la costa del río por la gran contaminación de sus aguas.

En Isla Jordán, Cipolletti, intentan recuperar las poblaciones de especies vegetales amenazadas.

Hoy el único lugar habilitado para sobrellevar los días de extremo calor es la pileta municipal. La cual se habilitará cuando comience la temporada de verano.

Actualmente, las esperanzas siguen intactas para revertir una situación que ha dejado a Cipolletti sin un balneario público en sus ríos. Ya que el llamado balneario de El 30 no cuenta como un balneario sino que es un espacio verde donde la gente aprovecha el caudal del canal principal para bañarse. Sin embargo, esto no cuenta con autorización alguna y meterse allí en las aguas no solo que no está permitido sino que es peligroso.

Según el último informe de contaminación, los valores determinan que el sector no es apto para bañarse pero esto podría modificarse en los próximos meses. “Todo depende del caudal que traiga el agua del río. Cuanto más caudal haya más rápido se limpiará el río. Esto es gracias a que se cortó el drenaje de líquidos cloacales en esa zona”, explicó Paneiva. Por lo que no se descarta la posibilidad de que en los meses que restan para que llegue el verano se pueda autorizar su uso recreativo para actividades acuáticas.

“Pese a que las personas saben que está prohibido bañarse lo hacen igual. Y no solo está prohibido por la contaminación, el balneario no cuenta con un equipo de guardavidas”, expresaron desde la dirección del parque costero.

Contaminación del río Negro: uno de los principales problemas

Según investigadores de Río Negro, uno de los principales problemas de impacto ambiental en el río es por su cercanía a las ciudades y aseguran que está relacionado con cómo llega el agua de las plantas de líquidos cloacales. Muchas plantas están conectadas a los canales de desagües como sucede en Roca, Allen y Cipolletti.

“Los canales de desagüe se diseñaron para colectar el excedente de riego en las chacras, pero algunos también colectan efluentes de las plantas de tratamiento que a veces pueden no funcionar del todo bien”, describió Pablo Macchi, doctor en Ciencias Naturales e investigador de Río Negro.

El doctor y investigador del Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro ya había advertido sobre “sitios críticos con degradación de la calidad del agua”. Según un informe de la universidad, los sitios críticos son Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Chichinales, Pomona, Carmen de Patagones y la Paloma.

Cuáles son los predios habilitados en la Isla Jordán para pasar el calor

Por el momento, la Isla Jordán cuenta con tres establecimientos habilitados que se utilizan para disfrutar del agua y el verano.

Piscina municipal en la isla Jordán: cuenta con dos piscinas olímpicas, servicios de guardavidas, cancha de vóley y fútbol y un quincho. La entrada libre y gratuita y cerca de la temporada se conocerán sus horarios. Para ingresar se exige uso de traje de baño y pelo recogido, no se permite el ingreso de mascotas, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.

Club de empleados municipales en la isla Jordán: cuenta con camping y piletas pero para entrar se debe abonar una entrada, los valores varían entre mayores y menores. Además cuenta con servicio de acampe y se aceptan mascotas.

Club de caza y pesca en la isla Jordán: cuenta con diferentes actividades deportivas para realizar y piletas. Para ingresar se debe abonar una entrada.

Con vistas al verano, desde el gobierno municipal confirmaron que se abrirá la inscripción para realizar el examen que revalida el título de guardavidas para la temporada estival. «Estamos intentando trabajar con inscriptos de guardavidas para las piletas y pensando en el balneario previendo su apertura. Entendemos que se va a dar pero está sujeto al agua y varias condiciones», confirmó Sergio Paneiva.

La apertura de inscripciones para guardavidas será el 18 de septiembre y habrá tiempo hasta el 20 de octubre. Se recepcionará la documentación hasta el lunes 23 de octubre inclusive. Y partir del 27 de octubre se llevarán a cabo los diferentes cursos y exámenes.

Con respecto a la transición del Ejecutivo municipal, Paneiva aseguró que están en comunicación con el futuro gobierno de la ciudad para mantener los trabajos en el sector. «Ya estuvimos hablando con quienes vienen, va a haber una continuidad y hay que poner al tanto porque el balneario se habilita en noviembre y en diciembre ya viene la transición, esto empieza el 20 de noviembre y termina el 15 de marzo», comentó.

Y concluyó: «Vamos más que bien y somos optimistas con la apertura, hasta ahora esa es la idea«.

Por lo que habrá que esperar para conocer cuál será la decisión con respecto al balneario. Si se podrá volver a utilizar luego de más de dos décadas y media o pasará otro verano más sin que los cipoleños puedan usar el balneario de la ciudad.