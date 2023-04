La historia de “Tony”, el docente de Río Negro que fundó la Unter, aprendió y enseñó a luchar

“Soy sobreviviente de una generación, la generación de los 70”. Así se presentó Roberto Omar Balmaceda. Le dicen “Tony” y es el relato vivo de un momento histórico ya que su historia de vida, la de un docente rionegrino jubilado de 77 años, encarna el recuerdo de la fundación del gremio Unter, el “Rocazo”, la combatividad del movimiento estudiantil y la avanzada organización de los docentes de Río Negro, en una época de revoluciones en el mundo.

Como una película documental, las imágenes de un período de cambios políticos e ideológicos en Argentina y el mundo, se entrelazan como un puente con las fotos de la actualidad del conflicto docente, en ebullición.

“Tony” es nacido y criado en Roca y su trayectoria laboral, gremial, social y comunitaria en Educación y Salud Pública ya cumplió medio siglo. Fue uno de los primeros dirigentes gremiales estudiantiles de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), donde se formó profesionalmente y mamó el interés por la política y la lucha gremial. Ferviente militante de los derechos humanos en sucesos como el “Rocazo”.

Arrancó como maestro de grado, se convirtió en licenciado en Trabajo Social y se diplomó en Ciencias Sociales de la Salud. Pasó por las aulas de todos los niveles, incluso Superior, aunque su corazón está en Primaria.

“Tuve la hermosa oportunidad de trabajar con mis primeros maestros”, contó. Los recuerda como “gremialistas”, con quienes entabló una amistad y se acercó al mundo sindical en 1965. “Además de ser dedicados a su profesión íntegramente, ellos eran los que se sentían maestros todo el tiempo y en todo lugar. Eso describe una ética”, contó.

Foto: Alejandro Carnevale

“Hay que darle un sentido más humano y concreto a la educación, eso nos lleva a pensar que somos trabajadores y que vivimos de un salario” Roberto “Tony” Balmaceda investigador y docente jubilado

Ese perfil de maestro “áulico gremial”, es de quienes tenían una participación activa en el mundo cultural y en la organización social e institucional. “Cumplían un rol social muy activo y de compromiso social y político. Fueron quienes participaron en la constitución de las primeras instituciones”, contó y recordó entre esos a José Manuel García y Edgardo Rubina.

Balmaceda empezó como dirigente en las primeras formaciones sindicales docentes como el “Centro de Magisterio Sarmiento” en la década del 30 en Río Negro. Para esa época ya aparecía este perfil del docente “gremialista” que empezaba a preocuparse por sus “reivindicaciones salariales”, analizó.

Balmaceda integró la primera Comisión Directiva de la Unter en 1974, previo a la dictadura militar. Fue uno de los fundadores, así como también uno de los ocho congresales electos para participar del Congreso Constitutivo de Ctera en 1973, cuando se gestaba la federación a nivel nacional.

“Los gremios surgieron por condiciones de trabajo y por falta de legislación que reconociera derechos, derechos básicos que hoy tenemos, que nos parecen naturales, pero no fueron así, no existieron siempre. Se ganaron con la lucha”, aseguró Tony en la entrevista. “De los procesos de lucha, logramos estatutos provinciales y modificar cosas que no nos iban a ofrecer voluntariamente”, balanceó.

Para Balmaceda, los principales méritos de la construcción rionegrina fue que fueron pioneros en unificar a la región y conformarse como sindicato único de docentes, es decir, que abarque toda la provincia con seccionales, que es lo que más tarde propondría Ctera como estructura a nivel nacional.

“Ese tipo de organización nos garantizaba un ejercicio democrático y con congresos que eran como un elefante para moverlos, por las distancias tan grandes que hay en nuestra provincia, pero que los hacíamos. Lograrlo significaba mucho dinero, tampoco teníamos un ingreso regular de los docentes, El aporte era voluntario e insignificante (…) Era fantástico eso y eso no se vivía en otros lugares”, dijo con orgullo.

Su faceta artística, lo llevó a componer el “Himno a los Docentes rionegrinos” de Unter que fue ícono de la identidad. Para él, el himno es un símbolo de conciencia gremial y política. Además, crearon una revista propia, “Quiman” de nombre mapuche, que fomentó el debate democrático de temas pedagógicos y políticos. En los 90, organizó y coordinó junto a 40 docentes jubilados un “Homenaje a los Maestros de Territorio” (1884-1957), en Roca que convocó a maestros residentes en distintos lugares del país.

“Docentes rionegrinos, peleemos juntos nuestro destino. Es hora de dar la cara, es hora de que nos escuchen. Hagamos que la enseñanza sea bien clara” Fragmento Himno de Unter (1973) Autor: Roberto Balmaceda.

Revista Quimán

Tony fue trabajador de la salud en el Hospital de Allen, el más antiguo hospital público de la Patagonia, y también se desempeñó en el de López Lima Roca, en el área social y de Salud Mental.

Actualmente es investigador académico, escritor, historiador de la Salud, docente en Medicina y formador de médicos de grado y posgrado. Como escritor publicó varios libros sobre Salud Pública en el país y en México sobre Historia de la Arquitectura Hospitalaria.

La historia y el recuerdo, en fotos

1/ 4 Manifestación en la UNCo 2/ 4 Rocazo 3/ 4 Balmaceda con su guitarra en un aula 4/ 4 Marcha Blanca de Ctera

El docente tiene dos o tres trabajos y “tiene que luchar”

“Hoy, trabajadores activos, tienen un salario no les alcanza para estar por encima del nivel de pobreza. Esto es grave, porque no es un desocupado, es un ocupado sub asalariado. Esto es lo terrible, que no se ve, y está ocurriendo por primera vez en la historia”, aseguró Balmaceda, al opinar sobre el conflicto docente.

“Antes se peleaba por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, salario a partir de la vida garantizada, mínimamente garantizada. Hoy estamos por debajo de ese nivel de sobrevida. Entonces, ¿Qué tiene que hacer uno? Además de tener dos o tres trabajos, si puede hacerlo, tiene que luchar. Y esto a veces no lo ven ni siquiera los compañeros activos, no lo ven”, lanzó el referente.