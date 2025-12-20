La influenza A H3N2 gana terreno: advierten un posible aumento de casos

La influenza A H3N2 volvió a ubicarse en el centro de la escena sanitaria y encendió alertas entre especialistas, que advierten por un posible aumento de casos y el adelantamiento de la temporada de gripe, con la vacunación como principal herramienta de prevención.

La circulación del virus reaviva alertas y pone en foco la prevención temprana

En ese contexto, el infectólogo Daniel Stecher explicó que “hay que mantener la vigilancia a través de las Unidades de Monitoreo Ambulatorio que desde hace varios años permiten caracterizar qué virus respiratorios circulan en el país”.

Según publicó Cadena 3, Stecher señaló que “es probable que se replique un aumento del número de casos, más allá de lo habitual y el adelantamiento de la temporada de gripe, al igual que se observa en el hemisferio norte”, lo que obliga a reforzar medidas preventivas.

Además, remarcó que las “medidas preventivas son las habituales”, como la “higiene de manos, cubrir la boca al toser y tratar de evitar aglomeración”. Consideró al barbijo “recomendable para algunas personas con factores de riesgo”, aunque aclaró que “no se plantea como una conducta general”.

Los especialistas advierten que la falta de campañas masivas podría agravar el escenario sanitario.

En la misma línea, el sanitarista y emergentólogo Eduardo Arellano coincidió en la centralidad de la inmunización, pero alertó sobre dificultades estructurales. “El Ministerio de Salud de Nación tiene graves problemas con el stock de vacunas”, advirtió, al describir un escenario complejo para el acceso.

Falta de dosis, baja cobertura y advertencias sobre la vacunación

Arellano explicó que existe “una caída en la cobertura de un 50% lo que también afecta a las vacunas antigripales”, y detalló que, ante la falta de disponibilidad oficial, “hay que comprarlas al exterior”, lo que impacta en la estrategia sanitaria.

Por su parte, Stecher sostuvo que “la vacuna a aplicarse es la que está disponible en el país y debe ser dada una vez por año”, mientras que Arellano planteó que “como medidas de prevención hay que tener como prioridad la compra de vacunas e informar a la población de los signos, síntomas y alertas”.

Finalmente, Arellano señaló que “la situación puede agravarse y mucho, especialmente si no se inicia una campaña de vacunación masiva”, enfocada primero en bebés, personas adultas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, en un contexto donde “el virus ya está en circulación en nuestro país”.