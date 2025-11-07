La joven de Bariloche que estuvo desaparecida 48 horas, está grave: ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

El jueves, luego de una intensa búsqueda, lograron encontrar a la joven de 25 años que habían denunciado como desaparecida en Bariloche. La familia le había perdido el rastro el martes y ante la preocupación, decidieron solicitar ayuda de las autoridades y así fue que la encontraron, pero en un estado completamente delicado. Fuentes oficiales brindaron detalles de su estado actual de salud.

Los detalles del estado de salud de la joven que fue hallada en Bariloche

La joven de 25 años estuvo desaparecida 48 horas. El jueves se montó un operativo de rastrillaje y cerca del mediodía lograron encontrarla en la costa del lago Nahuel Huapi.

Fuentes cercanas al operativo revelaron que tenía el pulso bajo y por ello la derivaron de urgencia al hospital local. En las últimas horas desde el nosocomio informaron a Diario RÍO NEGRO que fue ingresada con «signos graves de hipotermia».

Ante este panorama, la joven fue internada en terapia intensiva donde permanece con asistencia respiratoria. Remarcaron que su condición es «grave», pero está bajo control constante a la espera de su evolución.

Cuando se realizó el hallazgo, desde la Policía comunicaron que para dar con su paradero fue clave una foto que ella misma había posteado en sus redes sociales. Sospechan que estuvo en ese sitio desde su desaparición y señalaron que cuando la encontraron sus signos eran débiles, por ello manifestaron que fue hallada «justo a tiempo».