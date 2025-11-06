Buscan intensamente a una joven de Bariloche hace dos días: tiene 25 años, qué se sabe 

La policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de una joven desaparecida en Bariloche. Su nombre es Mía Agostina Balmaceda. Tiene 25 años y fue vista por última vez el martes 4 de noviembre a las 17 hs. Su familia no recibió más comunicaciones.

Según informaron fuentes oficiales, la familia de Mía notificó la denuncia el día miércoles 6 de noviembre a las 20:30hs. El aviso se notificó en la comisaría Segunda (Centro Cívico) de Bariloche.



Buscan intensamente a una joven en Bariloche: qué se sabe

La familia informó que Mia Agostina Balmaceda mide 1,68mts, es de contextura delgada y de tez blanca. Tiene ojos marrones, pelo corto color castaño oscuro y tiene un tatuaje color rojo en el lado derecho del cuello.

Los familiares informaron que al momento de retirarse del domicilio vestía pantalón de Gabardina con negro, pulover tejido color marron con Beige, Campera Bomber negra, gorra negra con un numero en su frente “46” color Fluor, llevabauna mochila color bordó con un equipo de mate

En caso de tener información que pueda ser útil a la búsqueda, desde la Policía solicitaron comunicarse con el 911 o con la unidad policial más cercana.