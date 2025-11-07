Crimen de Dobra en Roca: detienen a un joven comprometido por el análisis de los celulares

Crimen de Dobra en Roca: detienen a un joven comprometido por los análisis de los celulares. Foto: Andres Maripe

Un joven de 18 años involucrado en el crimen de Julián Dobra de la Canal, cometido en abril pasado en Roca. Según se precisó a este medio, el sujeto fue detenido esta mañana, tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Río Negro. La aprehensión se produjo luego de avanzar con los cruces de llamadas y el análisis de escuchas telefónicas. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de imputación.

Los investigadores habrían detectado comunicaciones que relacionan al joven con algunos de los imputados ya formalizados en el expediente. Más de 40 fueron los celulares analizados, incluyendo el de la víctima.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial de Roca, donde permaneció alojado hasta que se decidió su traslado para que a las 12:30 comience la audiencia de formulación de cargos, conforme lo establece el Código Procesal Penal de Río Negro.

Esta nueva medida se produce menos de dos días después de que el juez Julio Martínez Vivot declarara “compleja” la causa, extendiendo el plazo de investigación hasta mayo de 2026.

Durante esa audiencia, tanto la fiscalía como las querellas habían anticipado que el análisis de los teléfonos podría derivar en nuevas detenciones, situación que finalmente se concretó este viernes.

Con esta detención, ya son nueve las personas vinculadas al caso, entre ellas cuatro menores de edad. Además, uno de los adultos continúa bajo arresto domiciliario, controlado mediante una tobillera electrónica.

Julián Dobra fue visto por última vez el 16 de abril y su cuerpo fue hallado el 30 del mismo mes en la zona de la barda norte, al oeste de General Roca. Desde entonces, la causa ha registrado múltiples detenciones y reformulaciones de cargos.

Fuentes judiciales y el abogado de la familia, Oscar Pineda, confirmaron a Diario RÍO NEGRO la reciente detención y la continuidad de la investigación, que sigue a cargo de la fiscalía con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y Criminalística de la Policía de Río Negro.