La magia del cine sobre rieles: el vagón que revoluciona los viajes en el Tren Patagónico

El cine vagón es el único de su tipo en vigencia en el país. Fotos: gentileza Tren Patagónico.

Ver una película en movimiento, mientras se atraviesa la estepa patagónica es una experiencia inédita. El viaje del mar a la cordillera se potencia con el contenido audiovisual y abren lugar a un nuevo mundo: el tren deja de ser un medio de transporte para convertirse en un espacio de experiencias sobre rieles.

El «Coche Cine» del Tren Patagónico es uno de los atractivos culturales más potentes de Río Negro. Con cinco funciones por viaje entre Viedma y Bariloche, la propuesta agotó localidades durante esta temporada de verano: más de 1.000 espectadores pasaron por las butacas y pueden contar su vivencia en primera persona.

“Hoy el Coche Cine es el único servicio de estas características en Argentina y en Latinoamérica dentro de un tren en funcionamiento con pasajeros”, asegura Paula García, supervisora del área de Comunicación del Tren Patagónico a Diario RÍO NEGRO.

La propuesta es única. Si bien existen experiencias vinculadas a coches históricos o museos, no hay otro vagón activo integrado a un servicio de pasajeros regular como el rionegrino. La apuesta surgió a partir de la decisión de recuperar una unidad que llevaba muchos años fuera de funcionamiento.

A fines de 2024 se pudo concretar. Uno de los impulsos clave para que el servicio retome la marcha fue el convenio con el Polo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Río Negro, que permitió no solo proyectar una propuesta cultural con identidad, sino también enmarcar la puesta en valor del coche dentro de una estrategia más amplia.

“El vagón cine representa la alquimia perfecta: recuperar la mística de la sala tradicional, pero en un contexto de viaje y recreación. Es una oportunidad única para devolverle al espectador la experiencia colectiva y ritual de ver cine, potenciada por el movimiento del paisaje patagónico”, expresa Lara Decuzzi, directora del Polo Audiovisual de Río Negro de la Secretaría de Cultura de la provincia.

Lejos de ofrecer solo un contenido para consumir en un dispositivo, la propuesta es sumergirse en “una experiencia sensorial completa”, cuenta Lara a este medio. “En una era de consumo fragmentado e individual, el público valora el ´evento’ de ver una película. El tren ya tiene su propia magia; sumarle una sala de cine es recuperar un tiempo de disfrute que hoy es escaso”, postula.

Este proyecto se lleva adelante desde el área comercial del Tren Patagónico, liderada por el gerente Darío Dukart. La iniciativa fue impulsada por la gestión del presidente Roberto López, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el Ministerio de Obras Públicas.

De servicio en desuso, a sala de cine

Bajo estas premisas, el “coche 610” que estaba abandonado fue intervenido para convertirse en sala de cine. El proceso implicó la modernización del sistema de audio, el reacondicionamiento interior y exterior, y la recuperación de su formato original como sala de cine, incorporando mejoras en butacas, calefacción, alfombrado e iluminación.

A partir del convenio con el Polo Audiovisual, la programación adquiere una identidad propia, con una curaduría que incluye películas del catálogo Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), producciones argentinas y contenidos regionales patagónicos.

El servicio está incluido dentro del pasaje y cuenta con una capacidad para 50 personas. Ofrece una programación de cinco funciones durante el viaje: dos infantiles, funciones Aptas para Todo Público (ATP) y una función especial de trasnoche.

Un detalle distintivo hace a la experiencia particular de cada espectador-pasajero: las entradas son coleccionables y cambian según la temporada. Cada proyección es única e irrepetible, al igual que el momento.

“Me gustaría que a través de esa ventana que es la pantalla, y de la otra ventana que es el paisaje de nuestra estepa, cada persona recupere el amor por el cine como un espacio de encuentro y descubrimiento”. Lara Decuzzi, directora del Polo Audiovisual de Río Negro.

Una vidriera del cine patagónico a nivel internacional

Lo novedoso del formato «vagón cine» le otorga al material audiovisual una condición extraordinaria. “Al ser un atractivo que llama la atención de turistas de todo el mundo, las películas patagónicas ganan una exposición que trasciende nuestras fronteras” asegura Lara Decuzzi.

Además, esta pantalla itinerante es una ventana fundamental que impulsa a los realizadores locales. Al igual que el tren, esta iniciativa «lleva de viaje» a sus historias. “En un contexto donde es cada vez más difícil para el cine nacional encontrar espacios de exhibición, que el Tren Patagónico se convierta en pantalla es una oportunidad de difusión invaluable para nuestros directores”, dice la directora del Polo.

Lara Decuzzi trabaja junto a Diego Carriqueo, director artístico del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), en la curaduría de contenidos. “Realizamos una selección minuciosa de las últimas dos ediciones del festival, buscando obras que dialoguen con el espíritu del viaje”, comenta.

A la hora de seleccionar las películas, buscan un equilibrio: que sea atractivo para los diferentes rangos etarios que viajan en el tren; y que haya identidad. “Queríamos reflejar la esencia del FAB, un festival que hace 14 años demuestra que el cine de calidad puede y debe ser para todo tipo de público”, asegura.

Al tener franjas horarias tan amplias y audiencias diversas, la programación va desde propuestas de cine infantil hasta películas de autor. Sin dudas, las producciones rionegrinas y patagónicas ocupan el lugar central dentro de la grilla. “Nuestra premisa es darle prioridad al cine regional y nacional, combinando ficciones, documentales y cortometrajes”, plantea la cineasta.

Cada pantalla debe construir un vínculo con su comunidad y la del Tren Patagónico no es la excepción. “Propusimos proyectar un cortometraje regional antes de cada película, garantizando que el cine rionegrino tenga un espacio de visibilidad privilegiado”, comenta.

Alta convocatoria: más de 1.000 espectadores en dos meses

“El Coche Cine tuvo una respuesta altamente positiva”, comenta Paula García, del equipo del Tren. Entre enero y febrero de 2026 transitó su segunda temporada de verano, con datos que soprendieron: alrededor de 1.000 pasajeros disfrutaron de la experiencia.

“La devolución de los pasajeros ha sido excelente. No solo valoran el entretenimiento, sino la posibilidad de vivir una experiencia distinta y de conectarse con contenidos culturales locales y nacionales. Muchos destacan que el viaje se transforma en algo memorable”, expresa la referente.

“Existe una demanda concreta por propuestas que integren transporte, entretenimiento y cultura en un mismo producto”. Paula García, referente de Comunicación del Tren Patagónico.

Ahora, el plan es seguir conquistando públicos y volver a encender la pantalla con más programación de cine para las vacaciones de invierno.