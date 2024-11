Muerte de Micaela, la ciclista que sufrió dos choques en Neuquén: qué pasa judicialmente con el caso

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardan el envío de las pericias sobre el trágico atropello de Micaela Blanco, la ciclista de 27 años que murió este sábado en Neuquén, para acusar al conductor que la embistió borracho en Centenario.

Fuentes judiciales indicaron a Diario RÍO NEGRO que aún no hay fecha confirmada para la imputación, pero que la misma se resolverá en los próximos días luego de conocer los resultados de la autopsia.

A su vez, explicaron que el conductor de 41 años que la atropelló fue notificado de la causa y que se le designó un defensor popular. La Justicia evalúa imputarlo por homicidio culposo agravado debido al alto nivel de alcoholemia (1,77 gramos por litro de alcohol en sangre) y a la fuga posterior al siniestro.

Micaela Blanco tenía 27 años.

Micaela perdió la vida este sábado luego de un trágico desenlace: primero fue atropellada cuando circulaba en bici por la ruta que conecta Centenario con Cinco Saltos, alrededor de las 6. Debido a esto, fue derivada en código rojo al hospital Castro Rendón de Neuquén.

Pero su ambulancia fue impactada por una Nissan Frontier en la esquina de Avenida Argentina y Leloir. La joven oriunda de Corrientes murió horas después a causa de las múltiples lesiones.

Muerte de ciclista en Neuquén: cómo fue el choque al momento que era trasladada en ambulancia

«Al llegar la ambulancia a Doctor Ramón y Avenida Argentina es embestida por una camioneta que bajaba por Avenida Argentina«, informó el comisario inspector Nicolás Corzo, jefe de Tránsito de la Policía, en una entrevista con Cumbre AM1400.

El funcionario policial indicó que la joven llegó con vida al hospital, pero falleció horas después.

«Estamos trabajando para poder aportar a la Justicia todos los elementos probatorios para que a la hora de resolver se les haga más fácil», comunicó y aclaró hasta el momento no se sabe «si la camioneta cruzó en rojo», ya que todavía no cuentan con las imágenes. El siniestro ocurrió alrededor de las 7.

Por otro lado, informó que la Ley de Transito no especifica cómo deben proceder los vehículos de emergencia a la hora de llegar a un semáforo en rojo, pero señaló que se recomienda a los conductores «siempre disminuir la velocidad».

En cuanto al conductor de la camioneta Nissan Frontier, el comisario inspector Nicolas Corzo informó que «continúa internado en el hospital Castro Rendón» y que presentaría «lesiones graves».

Sin embargo, desde el departamento de prensa del hospital Castro Rendón comunicaron que el conductor no fue internado en dicho hospital y que «solo recibieron a una médica, un enfermero y la paciente que falleció».

En tanto fuentes judiciales aclararon que fue revisado en el Castro Rendón y- como se encontraba en buen estado general- no permaneció internado por lo que no contó como ingreso.

Asimismo, desde el MPF indicaron que al hombre no se le formularían cargos ya que en principio no habría delito. Esto es porque la ambulancia habría cruzado en rojo y el conductor de la camioneta no lo escuchó.