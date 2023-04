La muerte de un joven turista en Bariloche reaviva la polémica por conductas negligentes

“Lamentablemente, estas cosas ocurren cuando no se respetan las normas”. El presidente de la junta vecinal de Colonia Suiza, Jorge Guzmán, se refirió a la trágica muerte de un joven turista uruguayo que ayer cayó desde un sendero que bordea el arroyo Goye, a pocos metros del puente de la ruta provincial 79, una vieja estructura de madera.

El hecho ocurrió el miércoles poco después del mediodía en Colonia Suiza, a unos 25 kilómetros de Bariloche. La hipótesis más fuerte es que el muchacho caminaba bordeando el arroyo Goye, cuando se rebaló y cayó varios metros.

En este momento, está en curso la autopsia para determinar la causa del deceso.

Se trata de la tercera muerte en esa zona. En junio del 2021, una joven de 21 años cayó del puente sobre el arroyo Goye. De acuerdo a lo que declaró el único testigo del hecho, la muchacha se sentó sobre la baranda para posar para una fotografía y perdió la estabilidad. Cayó unos 12 metros de altura.

Dos meses antes, otra turista de 26 años también fue encontrada en el mismo lugar. Había salido a caminar por el sendero que se inicia junto al puente y cayó por un barranco desde unos 10 metros de altura. Murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo al golpearse contra unas piedras.

Ayer se montó un operativo policial tras el hallazgo del cuerpo del joven. Foto: Marcelo Martínez

Después de este segundo episodio, se colocaron carteles en el puente que indican: “Cuidado. No colgarse y/o subir por la baranda”.

«¿Se podría tomar alguna medida más en el lugar?», preguntó este diario. “El puente tiene la información y hay alambrados a los costados. Constantemente, se colocan cintas y las sacan. Esta temporada deben haber pasado más de 10 mil personas por el lugar”, respondió Guzmán.

Y aclaró: “Hoy está de moda esto de sacarse selfies y pasa lo que pasa. La gente no mide el riesgo. No hay mucho más para hacer; si no, tendríamos que cerrar todo el parque. Cuando hay conductas imprudentes, pasa lo que pasa”.