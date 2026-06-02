La NASA reveló datos impactantes del meteorito que hizo temblar a Nueva Inglaterra en Estados Unidos

Cuando el doble estruendo sacudió Nueva Inglaterra durante el fin de semana, haciendo temblar las casas y provocando que las mascotas huyeran despavoridas, las preguntas comenzaron a inundar las redes sociales. “¿Alguien más escuchó ese estruendo?”; “¿Alguien más siente eso?”. La NASA informó al público durante el fin de semana que la causa del revuelo fue un meteorito, pero el lunes revelaron detalles aún más sorprendentes.

Un meteorito alarmó a Nueva Inglaterra: la explicación de la NASA

La bola de fuego pesaba lo mismo que un elefante, medía 1,52 metros de ancho y alcanzaba una velocidad de 67.592,5 km/h cuando entró en la atmósfera terrestre. Se desintegró a kilómetros de altura sobre Nueva Inglaterra el sábado, y la energía liberada equivalía a unas 230 toneladas de TNT, según las estimaciones de la agencia, que explican las explosiones.

La NASA reveló los asombrosos detalles en una publicación en redes sociales el lunes, junto con otras estadísticas.

Según la NASA, el meteorito estaba compuesto de material natural —no era un satélite ni basura espacial— y viajó a través de la atmósfera durante unos 41,8 kilómetros antes de caer en la bahía de Cape Cod, situada en el sureste de Massachusetts.

La agencia se apresuró a señalar que los meteoritos son muy comunes, pero que normalmente no tienen tanta repercusión como este.

Según la NASA, «suelen producirse sobre el océano o en zonas despobladas sin testigos, o durante el día, lo que dificulta su detección». El suceso provocó inicialmente numerosas especulaciones.

El fuerte estruendo hizo que algunos residentes de Massachusetts y Rhode Island pensaran que se trataba de un terremoto o que se había caído un árbol. Otros comentaron que sus perros estaban muy asustados. Al menos una persona planteó la posibilidad de que fueran extraterrestres.

Un hombre de Peabody, Massachusetts, publicó que había sido un día ventoso, por lo que pensó que un árbol grande había golpeado su casa. Cuando salió, dijo, encontró a la mayoría de sus vecinos en la calle haciéndose las mismas preguntas.

Varias personas presentaron informes ante el Servicio Geológico de Estados Unidos, registrando el temblor que sintieron en el Centro Nacional de Información sobre Terremotos, según confirmó Steve Sobie, portavoz de la agencia.

La agencia abrió una página de eventos, basándose en la cantidad de informes de «¿Lo sentiste?» que recibió en su sitio web. Pero Sobie dijo que no se registró ningún evento en los sismógrafos de la agencia, lo que significa que el temblor no se debió a un terremoto.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió docenas de informes desde Delaware hasta Montreal de personas que oyeron el doble estruendo, sintieron temblar el suelo o vieron la bola de fuego, según declaró Robert Lunsford, responsable del programa.

AP