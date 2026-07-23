Viento con ráfagas de 70 km/h en el Alto Valle y alerta por nieve en la cordillera: las horas más complicadas de este jueves

El ingreso de un nuevo frente frío marcó el ritmo del tiempo en Neuquén y Río Negro. Mientras que en la zona cordillerana la temperatura cayó de forma drástica y persiste una alerta por nevadas, el Alto Valle dejó atrás dos jornadas de lluvias para dar paso al regreso del viento con ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la inestabilidad climática, con fenómenos típicos de la temporada de invierno, se mantendrá incluso hasta el fin de semana. Te contamos en detalle el pronóstico del tiempo para este 23 de julio.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle

En líneas generales, la temperatura en el Alto Valle alcanzará una máxima de 12°C, mientras que la mínima variará entre los 5°C y 7°C. Si bien las lluvias ya habían cesado, este jueves se indicó que existe una probabilidad del 10 al 40% de registrar nuevas precipitaciones.

El factor determinante de la jornada será el viento que llegará con ráfagas de hasta 70 km/h, pudiendo variar significativamente según la zona. El momento de mayor intensidad será durante la mañana, hacia la tarde se reducirá la velocidad hasta 60 km/h.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

General Roca:

Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Tarde: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura alcanzará los 12°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 7°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén:

Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 5°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Tarde: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura máxima llegará a los 12°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 7°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la alerta que alcanza a la cordillera es de nivel amarillo y por nieve. Detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.

Las regiones bajo alerta son: Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

Según lo informado por el organismo, la franja horaria más complicada será la tarde. Se prevé hacia la noche una mejoría aunque ya se adelantó que el viernes regresará la alerta por nieve.