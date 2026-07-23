Necrológicas de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Falleció en Neuquén el 21/7/26 a los 89 años – CJ CUIDAR SALUD y su cuidadora Juana, lamentamos mucho la partida de nuestro paciente. Acompañamos a la Flia en este momento de dolor.

ANZORENA, LUIS ENRIQUE

Falleció en General Roca a los 80 años. Su esposa: Susana Liliana Cassina. Sus hijos: Diego y Diana. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 16 en sala «D» de Villegas 1045 serán trasladados previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO