Regresar a la Luna: tras el éxito de Artemis II, la NASA buscará ayuda en Musk y Bezos para llevar astronautas al satélite

Tras el éxito de Artemis II, la NASA buscará ayuda en Musk y Bezos para su siguiente objetivo: regresar a la Luna

Tras más de 50 años sin regresar a territorio lunar, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) avanza en su programa de exploración lunar. Esto se debe al éxito de la misión Artemis II, que permitió enviar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo.

Esta misión no incluyó alunizaje, sino que funcionó como una prueba clave para validar tecnologías y sistemas necesarios para futuras expediciones tripuladas. A su vez, fue una travesía clave para el estudio del lado oscuro de la Luna y estudios de su superficie.

Artemis III, el siguiente paso de la NASA para volver a la Luna

Con los datos obtenidos durante Artemis II, la agencia espacial estadounidense ahora se enfoca en el próximo gran objetivo: llevar nuevamente humanos a la superficie lunar. Sin embargo, este paso presenta mayores desafíos técnicos y logísticos, por lo que la NASA está recurriendo al apoyo de empresas privadas para avanzar en esta etapa del programa.

En este contexto aparecen actores clave del sector aeroespacial como Elon Musk y Jeff Bezos, cuyas compañías desarrollan sistemas de aterrizaje lunar. La NASA busca aprovechar la innovación y la capacidad tecnológica de estas firmas para concretar el regreso a la Luna de forma más eficiente y sostenible.

Artemis por dentro. Foto: NASA.

Las empresas vinculadas a ambos magnates, como SpaceX y Blue Origin, trabajan en módulos capaces de transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie.

Estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia que combina inversión pública y participación privada en la nueva carrera espacial. Los nuevos módulos lunares desarrollados por ambos programas son de dos a siete veces más grandes que los utilizados en el siglo XX, según confirmaron especialistas de la NASA.

El programa Artemis contempla varias misiones en los próximos años, entre ellas Artemis III, que será la encargada de intentar el alunizaje tripulado. No obstante, los plazos han sufrido modificaciones y el objetivo de regresar a la superficie lunar se ha postergado hacia finales de la década, en parte para reducir riesgos y mejorar la tecnología disponible.

Los planes de desarrollo y conquista espacial de la NASA

Además del componente tecnológico, el plan de la NASA incluye la construcción de infraestructura en la Luna y el desarrollo de una presencia humana sostenida. Esto implicaría no solo misiones puntuales, sino también la posibilidad de instalar bases permanentes y una economía vinculada al satélite natural de la Tierra.

Tras el paso inicial que significó Artemis II, la NASA se encamina hacia una nueva fase en la exploración espacial, marcada por la colaboración con el sector privado y el objetivo de consolidar el regreso del ser humano a la Luna como antesala de futuras misiones a Marte.

Si bien los avances son significativos en cuanto a la ciencia como a la tecnología del transporte espacial, los costos millonarios, programación y cálculos para evitar todas las catástrofes posibles son un factor determinante. El siguiente paso de la NASA podría concretarse a inicios de la próxima década.