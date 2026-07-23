Llegó la nieve a la cordillera: así están las rutas de Neuquén y Río Negro y los pasos a Chile hoy, 23 de julio
Debido a la acumulación de nieve, la niebla y las lluvias, la zona cordillerana concentra los tramos más complejos para circular. Vialidad Nacional detalló el estado de las rutas y los pasos fronterizos para este miércoles 22 de julio.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este jueves. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.
El estado de rutas cordilleranas
El frío y las nevadas, además de la niebla, alteran constantemente el estado de los caminos, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un flujo vehicular intenso por las vacaciones de invierno.
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
Estado actualizado de los pasos a Chile
|Ruta en Neuquén y Río Negro
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Ruta 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos
|Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de solución salina, sectores con acumulación de nieve/hielo y bancos de niebla. Riesgo de desprendimiento de rocas en tramos de montaña.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40
|Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla matinales con visibilidad reducida. Formación de hielo sobre el asfalto en zonas de sombra y sobre puentes. Animales sueltos en calzada.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|Habilitada con extrema precaución
|Habilitada desde las 10:00 hs. Calzada mojada y sectores con nieve o barro. Maquinaria vial aplicando sal y despejando.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Empalme RN 40 / Jacobacci)
|Habilitada con precaución
|Sectores con baja adherencia por hielo y calzada pesada. Desvíos de ripio con barro por frentes de obra y riego preventivo con solución salina.
|Portación obligatoria de cadenas
|RP 6 (Río Negro y Neuquén)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|Transitable con extrema precaución / Cierre en alta montaña
|En Río Negro: calzada de ripio pesada, poceada y con barro/hielo. En Neuquén: tramo hacia el Paso Pichachén inhabilitado por cierre invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|RP 7 (Neuquén)
|Añelo – Rincón de los Sauces – Límite Río Negro
|Transitable con precaución
|Tránsito intenso de carga. Calzada habilitada tras trabajos en badenes, sectores con baja adherencia y acumulación de barro en banquinas.
|RP 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 / Badén Carranza
|Transitable con precaución / Restricción en badenes
|Precaución por agua/barro acumulado en badenes. Se recomienda evitar el tránsito con vehículos livianos en zonas de badenes profundos.
|Precaución extrema
|RP 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Villa Pehuenia (Paso Icalma)
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio y asfalto con baches, presencia de barro y acumulación de nieve/hielo en la zona de Primeros Pinos y el acceso a Icalma.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar tránsito nocturno.
|RP 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Malleo – Rahue – Aluminé
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio poceados con barro, sectores en obra de pavimentación con desvíos y posible formación de hielo. Presencia de animales sueltos.
|No transitar de noche. Portación de cadenas.
|RP 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|Transitable con precaución
|Calzada de ripio deteriorada, zonas con barro y acumulación de nieve/hielo por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
Este es el reporte de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 23 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|HABILITADO
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada con hielo en sectores. Viento leve, fuertes heladas. Baja adherencia. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el kilómetro 48.
|Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|HABILITADO a partir de las 10:00
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos a partir de las 10:00 hs. Calzada con acumulación de nieve. Baja adherencia. Bajas temperaturas. Pronóstico de nevadas. Personal de Vialidad Nacional operando.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable en horario de 08:00 a 20:00 hs. Sectores con barro y heladas en zonas altas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Tramos con hielo y baja adherencia por congelamiento.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Camino de ripio con barro y nieve. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para el cruce del Lago Pirihueico en Chile.
|Portación obligatoria de cadenas.
Comentarios