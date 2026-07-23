«Cuevas» en la City, firmas en Miami y la Patagonia: así funcionó la ruta para desviar 300 millones de dólares de la AFA

Detrás de la causa penal que acecha a Claudio “Chiqui” Tapia y a la cúpula de la AFA en Estados Unidos, salieron a la luz los detalles operativos de la mayor caja negra del fútbol argentino.

El entramado que permitió que casi 300 millones de dólares generados por la Selección campeona del mundo fueron administrados de forma opaca en el exterior, eludiendo los controles del Banco Central y beneficiando a un círculo íntimo de dirigentes y empresarios.

La maniobra, reconstruida por La Nación, y aprobada a libro cerrado en diciembre de 2021 por el Comité Ejecutivo de la calle Viamonte, le entregó la representación comercial exclusiva a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida por el productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

Paso a paso: la ingeniería para «vaciar» la caja de la Selección

La investigación judicial, publicada por el periodista Nicolás Pizzi en La Nación, detalla una red con tres destinos principales para las divisas que aportaban firmas multinacionales:

Recaudación global (US$ 300 millones): los ingresos por contratos con marcas por más de 93 millones de dólares entre sus cuentas, AFA Play y patrocinadores de amistosos en Asia y Medio Oriente ingresaban directamente a cuentas de TourProdEnter en cinco bancos de EE. UU. (Bank of America, Synovus, Citibank, JP Morgan y PNC Bank). Desvío a 10 empresas «pantalla» (US$ 57 millones): A través de una misma oficina virtual en Miami (Ives Dairy Road), se derivaron fortunas a firmas sin empleados ni actividad real. Entre ellas figuran las creadas a nombre de vecinos de Bariloche (un empleado de farmacia y una trabajadora de decoración), además de una jubilada de Palermo que cobró US$ 2,4 millones en 14 transferencias. Triangulación y retorno en efectivo: para cerrar el circuito, parte del dinero desviado a estas LLC era reenviado a la Argentina y se retiraba en efectivo en «cuevas» financieras de la City porteña. Según los documentos oficiales, la coordinación con los cueva-operadores estuvo a cargo del tesorero Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon.

Uruguay, fideicomisos y consumo de lujo: la trama del dinero y la AFA

El dinero no solo regresaba en bolsos a la Argentina. El rastreo de la Justicia estadounidense detectó otros dos destinos multimillonarios:

Blindaje en paraísos fiscales: se detectaron giros por 109,9 millones dólares hacia un agente de valores en Uruguay que resguardó los activos en una estructura regulada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) , indica La Nación.

se detectaron giros por hacia un agente de valores en Uruguay que resguardó los activos en una estructura regulada en las , indica La Nación. Gastos suntuarios e insólitos: decenas de millones terminaron financiando compras de yates, aviones privados, residencias de verano, autos de alta gama y consumos personales que van desde equitación hasta salones de belleza y entradas VIP para obras de teatro.

El «blindaje» de Tapia hasta 2030 y su contrato con Faroni

Pese a que las sospechas ya comenzaban a filtrarse, en octubre del año pasado Claudio Tapia y Pablo Toviggino firmaron la extensión del contrato con la empresa de Faroni hasta el año 2030, renovándolo más de un año antes de su vencimiento original.

Con ese nuevo documento, la firma con sede en Miami no solo mantuvo el cobro de comisiones y contratos comerciales, sino que se le otorgó el poder absoluto para administrar todos los pagos que la AFA realiza en el exterior. Un poder delegatorio que hoy está bajo la mira directa de la Corte del Distrito Sur de Florida, donde la dirigencia deberá presentarse a declarar este 30 de julio.