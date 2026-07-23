Invitan a descubrir los secretos que esconde el lago Nahuel Huapi bajo el agua

«Con sus 554 kilómetros cuadrados, el lago Nahuel Huapi oculta una parte considerable del parque nacional homónimo bajo el agua. Te invitamos a descubrirlo en fotos«. De esta manera, el doctor en Ciencias Naturales, Pablo Vigliano, especialista en la ecología de los lagos y ríos, convocó a una charla abierta este sábado a las 10 en el Salón Cultural de Usos Múltiples del barrio Pájaro Azul, al oeste de Bariloche.

Vigliano trabajó durante 32 años en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) hasta que se jubiló en 2021. Se graduó en la Universidad Nacional de La Plata, se especializó en Zoología en el exterior y volvió al país en 1981, cuando se doctoró. «Hace tiempo empecé a pensar en la necesidad de devolverle a la sociedad mucho del conocimiento que tengo por mi profesión. Por eso, estas charlas de divulgación. Por lo general, los científicos no estamos entrenados para traspasar el conocimiento a la gente no científica», señaló este hombre que tiene mucha experiencia en lagos.

En relación al lago Nahuel Huapi, consideró que mucha gente valora solo lo que observa en la superficie, pero desconoce que se trata de un ecosistema complejo que requiere estudio, comprensión y cuidado por «la cantidad de servicios ecosistémicos que brinda a la población«.

En la charla, Vigliano presentará imágenes de las profundidades del lago y de la fauna que lo habita aportadas por buzos que permiten entender cómo funciona el cuerpo de agua y cómo interactúa con el resto del ecosistema del parque nacional. Pero el especialista también aportará explicaciones de los procesos asociados al mantenimiento de la salud del lago.

«Mucha gente no sabe que hay vías de transmisión de energía del lago a la tierra y viceversa. Toda la energía, para cualquier ecosistema, llega por el sol. De esta forma, muchos organismos usan la energía del sol para formar materia. Esa circulación de energía va desde los organismos más pequeños a los más grandes», especificó.

Las profundidades del lago Nahuel Huapi. Foto: gentileza

Al consultarle por el paisaje debajo del agua, advirtió que son múltiples. «Se pueden ver desde fenómenos físicos, en términos geológicos, se puede explicar el mito del Nahuelito que no es más que un fenómeno físico por las olas, vientos y velocidades entre corrientes. Una filmación muestra cómo se forman olas internas dentro del lago y eso se refleja en la superficie como lomos«, describió.

Vigliano insistió en que el Nahuel Huapi es el lago más grande de la Patagonia Norte. «Es colector de una cuenca de más de 4.000 kilómetros de drenaje, de origen glaciar que se originó en los últimos 20 mil a 10 mil años», destacó. Y lo diferenció de otros en relación a la «baja cantidad de nutrientes. Eso explica que la diversidad de organismos no sea tan alta como la de otros lagos».

La profundidad máxima registrada es 464 metros. En invierno, registra temperaturas constantes que rondan los 7 grados, entre los pocos metros debajo de superficie hasta el fondo; en verano, la temperatura más alta en la superficie puede llegar a los 12 grados, pero «va bajando lentamente hasta un punto donde cae de manera brusca». «Ahí se vuelve a estabilizar hasta el fondo. A ese cambio brusco en la temperatura se lo llama termoclina. La acción del viento sobre la superficie del lago hace que la termoclina sea más profunda en el extremo este del lago que en el sector oeste«, dijo Vigliano.

La charla prevista para este sábado, acotó, es para el público general. «Si bien en Bariloche se conoce algo del lago, en términos generales hay mucha desinformación. Se conoce lo más visible», concluyó.