La neuquina de 12 años que ama el ballet y cumplirá su sueño de perfeccionarse en Nueva York

Micaela Vázquez Heit tiene 12 años, pero ya en el jardín de infantes, supo que quería aprender ballet. Sus padres postergaron ese deseo hasta el 2020 cuando la niña ingresó a una academia de danzas en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, dos días después, arrancó el aislamiento por la pandemia de Covid-19 y las clases debieron adaptarse al zoom. Aún así, Micaela nunca dejó de bailar.

Hace cuatro años, la niña empezó a rendir exámenes internacionales en la prestigiosa American Academy of Ballet de Nueva York para acreditar su nivel. Con cada examen los bailarines pueden acceder una medalla de oro, plata o bronce. Micaela logró el oro los últimos tres años, con una mención y una beca para perfeccionarse en la escuela de verano en Estados Unidos. Pero al ser tan pequeña, sus padres desistieron del viaje. En esta ocasión, creyeron que con 12 años, Micaela estaba preparada para ese desafío.

A partir del 5 de julio, esta neuquina se capacitará en la academia neoyorkina durante dos semanas, junto a otras siete niñas esa provincia. Desde que supo de la convocatoria en octubre del año pasado, la niña entrena alrededor de 6 horas semanales, incluso los sábados y domingo. Participó de un taller en Bariloche y, el domingo pasado, participó en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co donde obtuvo una plaza en el Martín Fierro de la Danza en Buenos Aires.

Micaela tiene 12 años y un brillante futuro en el ballet. Foto: gentileza

«Ya sea que llueva o truene, Micaela no se pierde una sola clase de ballet. El ballet le ha dado mucha disciplina, perfeccionismo. Es muy estructurada. Siempre le decimos que debe estar preparada para que las cosas fallen y tener un plan b, pero es difícil persuadirla», advirtió Mariana Heit, su madre.

Tiempo atrás, contó, Micaela se propuso rendir esos exámenes internacionales para certificar su nivel de ballet. En aquellos casos sobresalientes, la academia neoyorquina propone una beca. «La beca cubre un 50% para abajo. Lo cierto es que decidimos que su viaje sea ahora que está en condiciones de manejarse sola y ser autónoma. Sucede que irá a una universidad que está desocupada por ser verano y se aprovecha como escuela de ballet», señaló la mujer que acompañará a la niña en el viaje debido a su corta edad.

Micaela tiene 12 años y un brillante futuro en el ballet. Foto: gentileza

Las jornadas en Nueva York arrancan a las 7 de la mañana y se extienden hasta el mediodía. Luego, los bailarines tienen previsto el almuerzo y una siesta para regresar a los ensayo hasta las 18. Después de la cena, continúan entrenando para la performance, el examen.

«Micaela no sabe inglés. Empezó a estudiar recién ahora en primer año en el colegio y tiene una profesora particular. Le pregunté si prefería que busque una argentina o uruguaya como ‘room mate’ en Estados Unidos para poder comunicarse y me dijo que prefería ‘lo que le toque’. Así de decidida es», expresó Mariana ansiosa por que su pequeña hija pueda cumplir el sueño de perfeccionarse en una ciudad como Nueva York.

«Micaela ama el ballet, pero tiene en claro que, el día de mañana, estudiará diseño de indumentaria y textiles para hacer el vestuario y las escenografías, mientraspueda seguir bailando«, concluyó.