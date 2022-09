La nieve aísla a escuela rural en la Región Sur

“Estamos muy preocupados porque sigue nevando y el camino está cada vez más complicado” afirmó anoche Alicia Oyarzo, directora de la Escuela Hogar 307 “Horacio Ruiz” de Lipetrén Grande, paraje ubicado a unos 80 kilómetros del sur de Jacobacci.

La docente se comunicó con Río Negro anoche a través de WhatApp para manifestar su preocupación debido que el camino de ingreso al paraje presenta serias dificultades para ser transitado por la acumulación de nieve y el abundante barro.

Esta zona se ubica a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar y desde el inicio de invierno se vienen registrando lluvias y nevadas que generan complicaciones en un camino de acceso que presenta un estado muy complicado. A la nieve se le suman temperaturas que superan los dos dígitos bajo cero.

El camino de acceso al paraje presentar serias dificultades para ser transitado. Foto: gentileza.

El pasado domingo, cuando todo hacía prever que el inicio de la primavera se adelantaba unos días, una sorpresiva y copiosa nevada volvió a cubrir el suelo de una amplia zona con un grueso manto blanco que, en Lipetrén, superó los 30 centímetros.

La situación motivó a que el inicio de clases, previsto para el lunes, se retrase para el martes. A esta escuela asiste 8 alumnos del paraje y de Jacobacci y los docentes deben viajar periódicamente desde esta ciudad y desde Río Chico.

El martes, para poder llegar a la escuela, los docentes tuvieron que despejar la nieve del camino con palas, un trabajo que demandó un largo tiempo y gran esfuerzo.

En este sentido, Oyarzo detalló que cuando ingresaron, en la zona de Pampa Alegre el camino presentaba abundante barro y, entre Lipetrén Chico y Grande, la nieve acumulada superaba los 25 centímetros. Agrego que los docentes que trabajan en esta escuela, viajan en sus vehículos particulares, todos autos de tracción simple. «Ninguno de nosotros tiene una 4×4».

Desde hace varios meses, la escuela esta rodeada de nieve. Foto: gentileza.

Adelantó que hoy debería llegar a la escuela el camión que provee los alimentos pero, por advirtió que «como está el camino, no sabemos si va a poder ingresar. Por Pampa Alegre no pasa. Tampoco sabemos si el viernes van a poder salir los docentes. Rogamos que pare de nevar. En algunos sectores hay mucha nieve y en esta zona hace mucho frío y no se derrite tan rápido. Y después de la nieve viene el deshielo y el barro en el camino se va a incrementar. La situación nos genera mucha angustia” agregó.

Aconsejó al proveedor de alimentos que, de trasladarse a la escuela, lo haga durante las primeras horas de la mañana, aprovechando las fuertes heladas que se registran en la zona, lo que mantiene congelado durante varias horas, la nieve y el barro.

Adelantó que este jueves a la tarde evaluarán la situación con las autoridades del Consejo Escolar de Educación. “Seguramente vamos a tomar una decisión conjunta para ver que se puede hacer. Actualmente la situación es complicada y todo implica que se va a agravar, si sigue nevando o si hay deshielo” sentenció.