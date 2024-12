La ruta de la muerte que une a Chile y Argentina: camiones y turistas en peligro

Los conductores tiene un miedo en común y es la famosísima ruta de la muerte que une a Chile con Argentina. El corredor ya se cobró cientos de vidas tras una serie de choques frontales, accidentes y vuelcos, la mayoría fueron a raíz de la imprudencia humana o el mal estado de la Ruta en Argentina.

El corredor bioceánico tomó protagonismo en la agenda pública del país en Argentina. Los conductores de camiones y los turistas fueron protagonistas de cientos de siniestros viales que dejaron graves resultados.

Se trata de la vía que une a Argentina con Chile desde Mendoza, la Ruta Nacional 7 y que luego continúa como la Ruta 60 del lado chileno. Este corredor donde se encuentra el paso Los Libertadores, es uno de los más utilizados en fechas altas de vacaciones y con la llegada de miles de automovilistas, crece la preocupación sobre nuevos posibles incidentes.

Los casos más resonantes de la ruta de la muerte que une a Chile con Argentina

Según un reciente informe compartido por BioBioChile, el caso más resonante tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en la cuesta de los Caracoles. Allí un camión volcó, chocó de frente e hizo desbarrancar unos 120 metros a un vehículo argentino que regresaba de su viaje. ¿El trágico resultado?: tres muertos y un herido grave.

Accidente fatal en la cuesta de los Caracoles.

Cuatro días después de este siniestro fatal, la Ruta 7 en Mendoza entre los túneles 7 y 8 se convirtió en escenario de otro vuelco fatal.

Un camión que transportaba paneles solares hacia la ciudad de Mendoza, derrapó, volcó y aplastó a un Peugeot 207 antes de atravesar el túnel 7 ubicado en la región de Luján de Cuyo.

Tragedia en la Ruta 7, en Mendoza

El siniestro fatal fue el 7 de diciembre y dejó como saldo un muerto más cinco heridos. Quién murió fue el conductor del camión identificado como Víctor Claudio Aguilar, de 42 años. Su muerte fue en el acto.

En otros episodios, un camión con gas licuado volcó en Los Caracoles el 14 de diciembre aunque no registró heridos, mientras que al día siguiente, un conductor de Chile se viralizó en Argentina por sobrepasar la doble línea amarilla e ir por la banquina en sentido contrario para evitar ser colisionado.

Las posibles causas de muertes en la ruta que une Chile y Argentina

El presidente de la Asociación de Peritos Judiciales y del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, Héctor “Buddy” Roitman, en diálogo con BioBioChile se refirió al tema de la ruta de la muerte y detalló que por día se calcula que unos de los causantes de accidentes, además de la imprudencia humana, es el mal estado de la vía y la complejidad que esta presenta.

El camino a Chile registra un flujo de tránsito particular ya que hubo un gran aumento de transporte de carga, de «afamados tours de compras» y el arribo de nuevos turistas de Córdoba y Buenos Aires, atraídos por los precios baratos.

«A la deficiencia de la ruta se suma que cuando tenés distintas velocidades e intereses de circulación, se producen adelantamientos y ritmos distintos. Hay una densidad de tránsito impresionante. La accidentalidad es multicausal», explicó Roitman y agregó: «La densidad se convierte en un problema. Como en un gas, las moléculas están muy lejanas unas de otras. Cuando las comprimís, se van calentando y aumenta la posibilidad de chocar unas con otras. En esta ruta de montaña, sin tramos de sobrepaso y distintos ritmos, todo puede terminar en un choque de frente».

El especialista también sumó otros factores que influyen en los múltiples siniestros: la densidad actual de la Ruta, la falta de carriles de sobrepaso en el lado argentino, la ausencia de controles por parte de las autoridades trasandinas y enumeró una menor conciencia de los camioneros novatos.

«Las exigencias para la licencia de conducir son mínimas. Un camionero viejo me decía que para 20.000 kg de carga, sufrías en la subida porque al motor lo reventabas y tenías una plena conciencia de lo que llevabas. Hoy, vas manejando el camión como un auto, sin sentir la carga. El problema no es al acelerar, sino al frenar con esa carga. Los conductores más jóvenes no tienen la experiencia para controlar el vehículo en caso de emergencia», explicó Roitman.