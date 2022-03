La Torre Eiffel «creció» seis metros: enterate el motivo

La Torre Eiffel se extenderá a partir de hoy hasta los 330 metros por la colocación de una nueva antena de radio en la cima del monumento, lo que le sumará seis metros más al emblemático símbolo de París.

«¡No he dejado de crecer desde 1889! Hoy celebramos un nuevo capítulo histórico: la instalación de una nueva antena que me hace crecer de 324 metros a 330 metros», detalló un mensaje en la cuenta en Twitter del monumento.

Un helicóptero elevó este martes la nueva antena a la cima de la «Dama de Hierro», donde un técnico esperaba para fijarla, una operación que demoró unos 15 minutos, tras tres horas de retraso por el mal tiempo, según informó la agencia de noticias AFP.

«Es un gran orgullo», comentó Jean-François Martins, el presidente de la empresa gestora SETE, para quien la inédita operación mediante un helicóptero se enmarca en la historia de la Torre Eiffel: «un lugar de experimentación tecnológica y científica».

El monumento fue construido por el arquitecto Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y fue precisamente su función de transmisor de radio, en un primer momento con fines militares, lo que lo salvó de ser desmantelado, agregó Martins.

La modificación de la altura con el agregado de la antena insumió un millón de euros (unos 1,1 millones de dólares), según se detalló.

La nueva antena, que permite a toda la región de París acceder a la radio digital terrestre, pesa 350 kilos, según Arnaud Lucaussy, del operador de difusión TDF.

Así, la instalación se produce en plenos trabajos de pintura de este símbolo de París, que recobrará un aspecto más dorado de cara a los Juegos Olímpicos de 2024.

