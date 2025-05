Entre la belleza y el peligro en Neuquén: cómo planean cuidar a los turistas en Salto del Agrio

A aproximadamente 350 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en Caviahue, un paisaje de ensueño invita a los turistas. Allí, el Salto del Agrio se erige como una de las postales más deseadas. La cascada de 45 metros de altura, su sonido envolvente y su agua cristalina se puede contemplar sin problemas. Estos llegan cuando los visitantes se animan a ir más allá y bajan por senderos no habilitados, poniendo en riesgo no solo a si mismos si no a un ecosistema irremplazable.

Desde hace algunos años, el salto se volvió una parada obligada para quienes visitan Caviahue o pasan por la Ruta del Pehuén. El acceso en vehículo es relativamente sencillo: se llega por un camino de ripio y se puede estacionar cerca del mirador. Desde allí, se obtiene una vista panorámica de la caída de agua, enmarcada por un cañadón profundo y paredes de roca volcánica.

Con cartelería que prohíbe el descenso, algunos visitantes hacen caso omiso. Así sucedió hace unas semanas, cuando fue un habitante de la localidad quien observó a varios turistas bajar por las rocas en una zona no solo prohibida sino muy peligrosa.

Como relató la prestadora turística Verónica García, esta persona decidió advertirles sobre los riesgos. Les preguntó si sabían que estaba prohibido. “Le explico y prácticamente lo echaron, diciéndole que ya sabían y que venían hace mucho tiempo y sabían cómo manejarse”.

Los riesgos son muchos y si algo grave sucede “hay que sacar una ambulancia del centro de salud, sacar personal médico y todo eso tiene un costo que lamentablemente lo pagamos todos”, advirtió García.

Este comportamiento imprudente no solo pone en peligro la vida de quienes bajan, sino que además degrada el entorno natural. «La gente baja por el borde, por las rocas, arrastrando, rompiendo flores, rompiendo vegetación… pisás una roca y patinás. No es un lugar preparado, ni seguro”.

Más allá de los carteles que ya existen y del mirador habilitado, la prestadora turística cree que el problema de fondo es la falta de personal de control: “Tenemos un área natural protegida de 28.300 hectáreas con solamente tres guardaparques. Sin personal, sin recursos, no hay forma de proteger esto”, consideró.

Turistas arriesgan su vida por una foto bajo la cascada.

Cómo es el proyecto de Neuquén para cuidar a turistas en Salto del Agrio

Frente a esta situación, distintos organismos provinciales comenzaron a reunirse para encontrar una solución que permita conservar el Salto del Agrio, sin resignar su disfrute turístico.

La guía participó en 2020 de la presentación de un proyecto comunitario ante el Concejo Municipal y luego ante la provincia, con la idea de crear un sendero regulado, de acceso limitado, que permita llegar a zonas más bajas sin comprometer el entorno. “Se buscaba aprovechar el impacto ya existente, y hacerlo con conciencia, de forma guiada, con cupo. Pero aún no se ha implementado”.

Ahora, es la provincia quien impulsa un nuevo proyecto. Carolina Russo, directora de Análisis e Información Turística del ministerio de Turismo de Neuquén, aseguró que se ha establecido la necesidad de avanzar en un plan de ordenamiento y seguridad integral.

«Hay varias cuestiones que se deben tratar para lograr dar respuesta, es por ello que se están articulando varias acciones desde diferentes organismos del gobierno, el objeto es mejorar la infraestructura y asegurar una experiencia turística segura y sustentable», explicó Russo.

Algunos de los organismos son COPADE, Áreas Naturales Protegidas, Catastro. «No se trata solo del cuidado del recurso, sino sobre todo de la seguridad del turista”.

La funcionaria también detalló que parte del acceso al Salto del Agrio se realiza por terrenos privados, lo que agrega un elemento más a la complejidad del manejo del área. “El recurso natural no es privado, pero sí el acceso desde la ruta. Por eso el abordaje es complejo y requiere la participación de múltiples organismos”, señaló.

Al igual que García, Russo se manifestó su preocupación por lo que ocurrió días atrás. “Tres personas bajaron y se metieron atrás de la cascada. En otras ocasiones han bajado con bebés en brazos. Es una inconsciencia total», expresó.

La funcionaria señaló que el mirador actual fue diseñado para que las personas puedan apreciar el Salto sin necesidad de poner en riesgo su integridad. “El acceso no está negado. El problema es que muchos buscan más: bajar hasta el agua, meterse detrás del salto, sin medir el peligro”, indicó.

“El abordaje es complejo y por eso intervienen varios organismos. No hay una solución mágica ni inmediata, pero lo importante es que se sepa que estamos trabajando en eso”, manifestó Russo.

Reiteró que el objetivo central es proteger tanto a los visitantes como al recurso natural en sí, frente a un contexto de crecimiento turístico sostenido. «El Salto del Agrio no solo es una postal representativa de la región, sino también una oportunidad para seguir desarrollando un turismo equilibrado, que promueva el disfrute de la naturaleza sin comprometer su conservación».