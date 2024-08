La UNCo lanzó una campaña para juntar juguetes para donar a niños en el Día de las Infancias

Se viene el Día de las Infancias, para el cual ya los peques de la casa pidieron qué regalo desean recibir. Pero no todos tendrán la oportunidad de romper un papel de colores brillantes para encontrarse con ese «tesoro» tan anhelado. Y es ahí donde se revelan los actos solidarios que se multiplican en los sectores más carenciados. En esta oportunidad, es la secretaría de Extensión, la subsecretaría de Bienestar y Trayectorias de la facultad de Turismo y CETUR, de la Universidad Nacional del Comahue quienes organizaron una colecta de juguetes que serán luego, entregados al comedor Hermano a Hermano, ubicado en el barrio Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén.

Hasta el 22 de agosto estarán recibiendo donaciones de juguetes nuevos o usados en buen estado en la facultad de Turismo, ubicada en el campus universitario de Buenos Aires 1.400 de la capital neuquina, que luego serán entregados para la celebración con los niños y niñas del barrio. «Tu donación puede iluminar muchas sonrisas y tu aporte puede hacer una gran diferencia», es el mensaje que promueve esta campaña.

En este punto es necesario aclarar algo que aunque parezca obvio, no siempre no lo es. Si podés y querés comprar un juguete para donar, bienvenido sea. Pero seguramente, en muchas casas hay apilados autitos, muñecas, rompecabezas, triciclos, patines, patinetas, que los hijos e hijas ya no usan porque crecieron. Esa es la oportunidad de aportar una sonrisa en otra infancia. Pero revisa primero, que al autito no le falte una rueda, que a la muñeca no le falte un brazo. Si está «viejito» no importa porque si está en condiciones para ser utilizado en momentos lúdicos, es un gran aporte.

Si la pelota de fútbol tiene el cuero gastado, pero no está pinchada y habilita el «patadón» para meter el gol en el potrero del barrio, sirve. No importa si son diez o uno solo. Tu aporte ya es un montón. Tenés almacenados en algún rincón los muñequitos que vienen en las cajitas felices de la famosa hamburguesería, también vale. Todo vale.

Cómo surgió el Día del Niño

La Organización de las Naciones Unidas determinó en 1956 el 20 de noviembre como Día Internacional del Niño, pero recomendó a cada país que estableciera su propio calendario para la celebración. En Argentina estuvo siempre marcado por el mes de agosto, aunque la fecha no siempre fue la misma.

A principios de los años 60 se estipuló el primer domingo de agosto que se mantuvo hasta el 2003. Ese año, como sucedió con otras fechas, las cosas fueron cambiando «por ventajas del mercado». La Cámara Argentina del Juguete solicito cambiar el festejo al segundo domingo de agosto «para potenciar el consumo». ¿La justificación? Se consideraba que para ese día era más probable que los trabajadores y trabajadoras ya hubieran cobrado sus sueldos. En 2013 se pasó al tercer domingo del mes. Y ahí estamos hasta ahora.

En 2020 hubo una buena noticia. A partir de una iniciativa del ministerio de Desarrollo Social, se resolvió empezar a denominar «Día de las Infancias«, para que desde lo simbólico se puedan instalar prácticas inclusivas y representar el universo heterogéneo y múltiple que también involucra a las niñeces.

Pero más allá de todo esto, cada tercer domingo de agosto es una buena oportunidad para sembrar un sonrisa en los rostros de las infancias más carenciadas. Donar ayuda a todos.