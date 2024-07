La Zona Franca de Zapala, un punto neurálgico para hacer negocios y desarrollar la región centro de Neuquén

Desde hace poco más de un mes la provincia de Neuquén cuenta con un área ideal para el desarrollo económico de una vasta región. La Zona Franca de Zapala ya obtuvo todas las certificaciones necesarias para comenzar a funcionar a pleno y ahora es tiempo de desarrollar todo su potencial productivo y de servicios.

Esta área extra aduanera que abarca un espacio de 250 hectáreas y que fue concesionada a inversores privados por 30 años, se transforma en un centro neurálgico para la provincia debido a su ubicación estratégica para comunicar el océano Pacífico con el Atlántico vía terrestre, y además porque cuenta con un aeropuerto cercano y vías de tren dentro de su territorio.

Fernando Montero es el CEO de la Zona Franca Zapala y con él hablamos sobre esta gran apuesta privada que puede contribuir a un gran desarrollo regional a medida que se vayan sumando actividades y proyectos, de los cuales ya hay numerosas consultas de interesados en participar de ese espacio.

Ubicación de la zona franca de Zapala, a la vera de la Ruta 40.



“Después de la pandemia comenzaron a tomar relevancia los hub logísticos multimodales, que son centros logísticos donde también se puede fabricar y que tienen accesibilidad por tierra, aire y agua, la Zona Franca Zapala entra justamente en ese concepto”, dijo a Río Negro el CEO de ZFZ.

Desde el punto de vista aduanero, una zona franca es un espacio donde toda la mercadería que ingresa es como si estuviera fuera del país. Por este motivo las empresas que allí operan cuentan con ventajas impositivas importantes o exenciones tributarias que justamente forman parte de los beneficios que ofrecen las zonas francas a sus usuarios.

“Las empresas que quieran traer productos o maquinarias al territorio lo pueden ingresar en la zona franca sin pagar derechos de nacionalización mientras estés dentro de ese espacio. Además, dentro de esa zona, por la Ley nacional de Zonas Francas hay subsidios o exenciones tributarias a los servicios básicos como la luz, el gas, el agua o las comunicaciones que no pagan IVA, lo que es otro gran beneficio”, explica Montero.

Después “por una ley de la provincia de Neuquén, las empresas que se establecen dentro de la Zona Franca no abonan Ingresos Brutos, y por ordenanza municipal aquellas firmas que están dentro de este espacio tampoco pagan tasas municipales”, agregó el empresario.

Ya hay 25 hectáreas con infraestructura disponible dentro de la Zona Franca Zapala.



Montero destacó además que “la única ley de promoción industrial en el territorio general que aplica a la Zona Franca es la ley de Economía del Conocimiento. Así que si vos querés tener un polo tecnológico dentro de la Zona Franca sumás a los beneficios mencionados todos los disponibles para la economía del conocimiento, que entre otras cosas son descuentos en las cargas sociales o ventajas para acceder a créditos blandos”.

Y por sobre eso, el centro PYME y Gobierno de la provincia pusieron a disposición de las empresas que se establecen en la zona franca un paquete de financiamiento de acuerdo al rubro para que puedan desarrollar sus actividades en la Zona Franca o construir su infraestructura dentro de la zona.

Primeras 25 hectáreas operativas



La concesionaria ya desarrolló la primeras 25 hectáreas de la Zona Franca y puso a disposición un gran infraestructura operativa. “Tenemos un galpón de más de 2.200 metros con oficina, salas de reuniones, duchas, cocina. Un depósito a cielo abierto de 6.000 m2, un espacio inmenso para reefers o contenedores de frío, calles de 28 metros de ancho, sistema de red eléctrica propia, red de fibra óptica con banda ancha propia, antena de telefonía celular, hicimos una pequeña ciudad al lado de Zapala”, enumeró el CEO de la Zona Franca.

La Zona Franca de Zapala tiene concesionadas 250 hectáreas durante 30 años.



El contrato de concesión para conformar la Zona Franca se firmó en el 2019, y “a partir de ahí empezamos a hacer los trámites con Aduana porque tenemos una zona primaria y una Aduana al lado y eso demoró un año”, dijo Montero.

La zona franca cuenta con medidas de seguridad muy estrictas y tiene dos portones de ingresos. Hay cámaras de seguridad en todo el perímetro y en todas las calles, además de custodios de seguridad de Policía Federal y privada 24×7.

“Una vez finalizada la Zona Franca le tenés que pedir a la Dirección General de Aduanas que te certifique la obra, ese chequeo se hizo en los últimos 6 meses hasta que Aduana lo aprobó hace un mes atrás y ya estamos para comenzar a operar”, contó el empresario.

Cómo funciona la Zona Franca y qué controles hay



Entender el funcionamiento de una Zona Franca es un tema que no todos manejan a la perfección, sobre todo porque en esta parte de Argentina no hay ningún espacio operativo de este tipo.

Ingreso a la Zona Franca Zapala.



Para hacer un poco más didáctico su funcionamiento vale recurrir a un ejemplo concreto, en este caso de una empresa petrolera.

Para darse de alta en la Zona Franca hay un primer contacto comercial donde la empresa interesada se acerca al concesionario y plantea la necesidad de utilizar un espacio dentro de los galpones que están dentro de la Zona Franca o alquilar una parcela. Acordado esto se firma un contrato entre el concesionario y la empresa como un usuario del espacio.

“Nosotros como concesionario somos responsables de todo lo que ingresa al predio de la Zona Franca, con lo cual nuestro control también es exhaustivo”. Fernando Montero, CEO de Zona Franca Zapala.

A partir de ahí hay todo un chek list de ingreso de usuario donde se solicita una serie de documentación de la empresa y su inscripción como exportadora – importadora. Se piden antecedentes de la AFIP, en la Aduana, libre deuda tributario, constitución de sociedad, objeto de la sociedad y la empresa se tiene que dar de alta como usuario de Zona Franca en la Aduana de Neuquén..

Una vez que eso está listo se envía a un órgano de contralor Gobierno de la provincia que es el Comité de Vigilancia, compuesto por personal del Ministerio de Producción, personal de la municipalidad de Zapala y de la Cámara de Comercio de Zapala, y ellos chequean quién es la empresa, qué quiere hacer. A partir de ahí se arma la documentación y se da el informe final a Aduana.

La sala de reuniones con la que hoy cuenta la Zona Franca Zapala.



Los controles son tan minuciosos que “para el momento que ingresa un camión con los materiales de una empresa a Zona Franca, ya sabemos hasta el nombre del camionero y si el camión tiene pago los impuestos y seguros. Entonces cuando va a entrar a la Zona Franca tenemos un sistema de gestión automatizado que controla todo y emite un QR Code. Con ese código se chequea que todo esté bien, ese camión para en la Aduana donde se revisa y recién ahí entra en la Zona Franca”.

Dentro de esa zona es donde comienzan a funcionar las exenciones desde el punto de vista tributario aduanero.

Por ejemplo si una empresa petrolera trae una máquina y para ingresarla al territorio argentino tiene que pagar un derecho de nacionalización que corresponde a un porcentaje del valor del bien. En la Zona Franca no hace falta que lo pague, lo puede dejar ahí el tiempo que lo requiera. Si la necesita la sacan de Zona Franca, pagan los impuestos y la utilizan. O la pueden reexportar sin pagar impuestos también.

Beneficios para la región



La Zona Franca además de poder importar “es excelente en exportación. Vos podés traer una planta usada de China que haga pulpa de fruta, traes la fruta del Valle que no sirve para vender en fresco y la procesás en la planta que tenés dentro de la Zona Franca, así no pagás derecho de nacionalización y exportás pulpa de fruta. Es decir, generás mano de obra, pagás impuestos por la mercadería que ingresó en el proceso industrial y al mismo tiempo estás desarrollando un negocio que hoy no existía”, dice el CEO de ZFZ.

Oficinas dentro de la Zona Franca Zapala.



Todas las empresas que se van a establecer en la zona franca “requieren infraestructura, para eso necesitan mano de obra y materiales de la zona, luego está el movimiento que acarrea el transporte de mercaderías”, sostienen desde la concesionaria.

“También hay efectos directos colaterales. El aeropuerto de Zapala que hoy no tiene actividad va a empezar a tenerla relacionada con la Zona Franca. Hay máquinas de alta tecnología que no se pueden transportar por camión ni por barco, se traen por avión. O el pescado congelado que se trae de Chile, que va por camión al aeropuerto de Ezeiza y de ahí se distribuye, eso puede venir por camión a nuestro patio de reefers, se estockea ahí y sale por el aeropuerto de Zapala, así estás dando todo el trabajo a empresas de transporte locales, con el aeropuerto en marcha generás movimiento turístico, o desarrollás la parte de carga del aeropuerto, hay movimiento por todos lados”, cuenta Montero.

El aeropuerto de Zapala podría reactivarse como terminal de cargas de la Zona Franca Zapala.



También está la oportunidad para el tren. “A partir de los 300 km es más beneficio utilizar tren que utilizar camión para el transporte de mercaderías. Y por tren desde Zapala podés llegar directamente a Bahía Blanca a Buenos Aires. El gobierno no cobra derecho de nacionalización con una Zona Franca, pero desarrolla toda una región”, aclaran desde la concesionaria.

“En este caso desarrollás todo el centro de la Provincia, Vaca Muerta baja considerablemente los costos de operaciones e incentivás futuras operaciones de producción y exploración”, se entusiasman desde ZFZ.

Ubicación estratégica



“Estamos a menos de un día de camión de Concepción en Chile, a un día de camión de Bahía Blanca, tenemos aeropuerto, tenemos ferrocarril, estamos sobre la ruta 40, el lugar es ideal. Hoy si vos querés ir desde la Zona Franca a Añelo, que son 160 km, no hace falta que vayas a Neuquén, vas por la 17 y en una hora y media estás en Añelo. Hoy Neuquén está colapsado como ciudad, Añelo es carísimo y tiene sus problemas de organización, nosotros en Zapala somos la ciudad dormitorio ideal para el desarrollo de Vaca Muerta”, dice Montero.



“Hay una inversión impresionante que se ha hecho y nuestras expectativas son muchas por este desarrollo de la Zona Franca, esto significa una apuesta de neuquinos a la provincia. Desde que abrimos hace un mes tenemos varias reuniones por día todas las semanas con empresas que nos piden detalles del funcionamiento de la Zona Franca y ya hay varias empresas firmando contrato”, finalizó el CEO de ZFZ.