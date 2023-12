Lanzarán el primer satélite de madera del tamaño de una taza de café en 2024

Científicos de Estados Unidos y de Japón se preparan para lanzar en 2024 LignoSat, el primer satélite de madera. El proyecto internacional es parte de una misión conjunta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la NASA, bajo la dirección de la Universidad de Kioto.

El satélite del tamaño de una taza de café está hecho de madera de magnolia, ya que demostró que tiene un deterioro mínimo y notable estabilidad cuando el equipo llevó a cabo una inspección que incluía pruebas de resistencia y análisis estructurales, de acuerdo con esta nota de la institución académica.

De hecho, previamente el equipo de investigadores japoneses probó la durabilidad de tres tipo de madera en el espacio: abedul, cerezo y magnolia. Allí se expuso a los materiales a condiciones extremas del espacio exterior, incluyendo cambios de temperatura, radiación y partículas solares, según esta nota de DW. La de magnolia no mostró deformaciones ni cambios significativos.

Un equipo de estudiantes prepara una prueba de vibración en LignoSat en el centro de pruebas de microsatélites del Instituto de tecnología de Kyushu, Japón. Foto: Takao Doi.

Por qué usar madera en proyectos espaciales

Según este artículo de Science, para 2030 el número de satélites que orbitará la Tierra aumentará de 9.000 a 60.000. Los especialistas afirman que la madera no se quema ni se pudre en el espacio sino que se convierte en ceniza al reingresar a la atmósfera terrestre. Esto la convierte en un material biodegradable útil.

Koji Murata, investigador en la Universidad de Kioto, explicó en esta nota a CNN: «Cuando se utiliza madera en la Tierra, surgen problemas de combustión, putrefacción y deformación, pero en el espacio no existen esos problemas: no hay oxígeno, por lo que no se quema, y no hay seres vivos que vivan en ella, por lo que no se pudre».

La madera también puede ser un material beneficioso para los satélites porque las ondas electromagnéticas pueden penetrar a través de ella. Esto significa que componentes como antenas podrían mantenerse dentro del cuerpo del satélite y simplificar el diseño, según este artículo de Smithsonian Magazine.

Takao Doi trabajó como astronauta y realizó dos misiones de transbordador especial de la NASA. Hoy trabaja como profesor en la Universidad de Kioto. A través de esta página de crowfunding juntaron fondos para el proyecto LignoStella. En ella también hacen hincapié en los beneficios de usar madera en el espacio exterior:

Los satélites de madera son el primer paso hacia el logro de la neutralidad de carbono en el desarrollo espacial.

Los satélites metálicos vuelven a entrar en la atmósfera, se convierten en partículas de óxido de aluminio y permanecen suspendidos en la atmósfera durante mucho tiempo.

La madera simplifica la estructura del satélite y lo hace más difícil de romper.

Crece la oportunidad de difundir la cultura maderera japonesa en el mundo y es posible construir una industria maderera espacial en el futuro.

