Largada para las Mil Millas en Bariloche: 100 joyas automovilísticas desfilan por los circuitos turísticos de la región

Cien automóviles clásicos participaron de la largada simbólica en el Centro Cívico en la edición 36 de las Mil Millas Sport, la competencia de regularidad organizada por el Club de Automóviles Sport fundada en 1948, referente en la preservación del automovilismo histórico en el país.

Bajo las normas del Automóvil Club Argentino (ACA), la competencia premia la precisión, la constancia y la regularidad, más que la velocidad. Inicia y culmina en el emblemático hotel Llao Llao de Bariloche.

«Se cumplen las normas de tránsito. Son pruebas cortas. Hablamos de precisión: por cada centésima de segundo que le erra respecto al tiempo establecido es un punto en contra. Son 80 pruebas en las carreras durante los tres días«, esgrimió Daniel Claramunt, director ejecutivo de las Mil Millas Sport.

Foto: Alfredo Leiva

¿Quiénes suelen ganar la competencia? No gana el más rápido, sino el más regular. En general, son argentinos o italianos -porque esta especialidad nació en Italia-. En la edición 2024 de la tradicional carrera, el primer puesto se lo llevó un Fiat 6C 1500 Sport 1938; mientras que en 2023 lo hizo un Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929.

Claramunt advirtió que el cupo de la carrera son 100 autos -aunque siempre se supera- porque «el tráfico es imposible para una mayor cantidad de autos y poder desarrollarlo con total seguridad».

La mayoría de los autos que participan de evento son de Argentina, Holanda, Alemania, Italia, Ecuador, Chile, Uruguay. «Son 36 años ininterrumpidos, excepto en la pandemia. Es el evento más importante de Sudamérica. Los extranjeros se desmayan con estos paisajes y les interesa competir en las Mil Millas que es el máximo de Argentina», indicó.

Foto: Alfredo Leiva

Este año, entre las joyas automovilísticas sobresale un Mercedes 300SL, conocida como «Alas de gaviota», de Ecuador. Las puertas se abren hacia arriba.

En tanto, el vehículo más antiguo será un Bugatti Type 29/30 de 1922, una verdadera joya mecánica que representa los primeros pasos del automovilismo deportivo mundial. Entre los competidores más fieles, vuelve el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992.

El corredor con más carreras y el ganador de cuatro ediciones

Manuel Elicabe corrió la primera edición de las Mil Millas en 1990, cuando tenía apenas 15 años. Enesa ocasión, se anotó para acompañar a su padre, con su Eniak Antique, un automóvil deportivo, descapotable, para dos personas construido en Argentina.

«Contando la edición de este año corrí 33 veces. Creo que es el récord, junto a Fernando Sánchez Zinny y Luis Bameule«, dijo este corredor apasionado de los autos clásicos que, entre el año 2000 y 2014, participó de la Mille Miglia en Italia.

Definió las 1000 Millas como «el mejor evento de autos clásicos y sport de Sudamérica. La experiencia de participar combina el desafío mecánico y deportivo, sumado a la gastronomía y hotelería de primer nivel. Los paisajes patagónicos son siempre sorprendentes. Es el mejor evento sin salir del continente«.

Foto: Alfredo Leiva

Recalcó que su entusiasmo proviene de «una pasión familiar», transmitida por su padre: «Como no lo dejaron correr de joven, se pasó la vida apoyando amigos que corrían profesionalmente. Apoyó a más de 100 pilotos, a nivel nacional e internacional. Así que desde la cuna estaba el ruido a motores y el olor a nafta. Cuando a los 11 años me llevó a mi primera carrera de TC fue un antes y un después. Lo mismo que mis primeras 1000 Millas«.

En la edición de 1997 conoció a su esposa que participaba de la competencia junto a su padre. Tiempo después, participaron juntos y consideró que «ahora, está por llegar el momento que participen nuestros hijos y que la historia continúe».

Foto: Alfredo Leiva

Por otra parte, Fernando Sánchez Zinny fue el ganador de cuatro ediciones de las Mil Millas Sport. Su primera participación fue en 1990. «Compré un Triumph, convencido que estaba impecable y rompí mil cosas por etapa. Un bautismo de fuego un poco frustrante, pero que me contagió el virus de los autos clásicos para siempre. Me prometí volver más preparado al año siguiente», contó.

Su tío -Enzo Tasco “Postman”- corría en autos de turismo y lo llevó al Autódromo cuando tenía tan solo 7 años. «Me entró de polizón escondido en el baúl de su Lancia Appia para que pudiera entrar a los boxes y verlo correr desde la terraza«, recalcó.

¿Qué significa para este corredor las Mil Millas? Advirtió que «ya es parte del calendario personal: hay cumpleaños, aniversarios, Navidad y Año Nuevo y están las 1000 Millas, cada año. No se tocan. Esta va a ser mi participación 33. Es un evento de calidad mundial ya sea por los autos, los paisajes, la hospitalidad y la organización».

Foto: Alfredo Leiva

En los últimos años participa con un Amilcar, de 1927, al que definió como «un auto muy divertido de manejar, pero que no te perdona el más mínimo error. Es otra carrera, sin revanchas. Me divierte el desafío de mantener funcionando la obsolescencia«.

¿Hasta cuánto seguirá participando? «Después de los 90 años pararía, por amor a los demás. Pero no lo prometo», respondió.

Fines solidarios

El valor de la inscripción a las Mil Millas Sport es de 1800 dólares.

En cada una de las localidades por donde circula la competencia se realizan donaciones a beneficio del Banco de Alimentos, Fundación Challenge (Bariloche) y Puentes de Luz (San Martin de los Andes), entre otras. «La idea es devolverle algo a los lugares que recorremos», dijo Claramunt, al tiempo que destacó que «todo el recurso humano -el 95%- es local».

Foto: Alfredo Leiva

Las etapas de la competencia

-La primera etapa de las Mil Millas Sport arranca del hotel Llao Llao, Circuito Chico, Circunvalación, Dina Huapi, Siete Lagos y Cardenal Samoré, con regreso al hotel.

-La segunda etapa parte del hotel Llao Llao hasta Villa La Angostura, Siete Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá, Confluencia y Villa Llanquín, con regreso al hotel.

-La tercera etapa parte del hotel, Circuito Chico, cerro Catedral, Villa Mascardi, El Bolsón y Baqueanos, con regreso al hotel.