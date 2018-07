Las enfermedades mentales son más frecuentes de lo que se cree

“Casi toda la población va a sufrir alguna enfermedad mental y tal vez el 20% va a sufrir una muy severa en su vida. Es muy común y ocurre en todo el mundo y por eso es la primera causa de discapacidad, pero recibe mucha menos atención que otras”, aseguró ayer el director de Programa de Entrenamiento en Epidemiología Psiquiátrica de la Universidad de Columbia, Ezra Susser, quien llegó a Neuquén a participar de una jornada sobre Salud Mental.

Los trastornos pueden ir desde la depresión, la psicosis, el autismo, el déficit de atención con hiperactividad, la ansiedad o la demencia, así como también las adicciones, sea a sustancias de tipo legal o no.

El profesional indicó que “en Estados Unidos, la mayoría de las personas con enfermedades severas como psicosis recibe algún tratamiento” mientras que en América Latina la cifra disminuye a un 50% y, en África, al 10%. “Estamos tratando de facilitar el acceso a los servicios para enfermedades mentales y aumentar la calidad. Pero para eso hay que mejorar el entrenamiento de los profesionales que puedan ofrecer servicios y cambiar para que las personas no sientan tanto estigma”, definió.

Dijo que, actualmente, hay “un gran movimiento” en la mayoría de los países para aumentar los tratamientos para trastornos mentales, aunque los tabúes perduran.

“La estigmatización de los trastornos mentales los asocia a los locos, a conceptos muy antiguos. Tiene que ver con la ignorancia y los prejuicios. Además, como son trastornos que no se ven en el cuerpo, pareciera que la persona no estuviera enferma”, agregó José Lumerman, director del Instituto Austral para la Salud Mental que funciona en Neuquén. Esa vergüenza opera no sólo en la persona afectada, sino en su entorno familiar.

Los profesionales hicieron hincapié en la necesidad de promover la detección precoz, que facilita los tratamientos y disminuye los posibles daños. “Argentina tiene una ley sobre derechos de las personas con trastornos mentales. Eso es importante, el gobierno también por la inversión que pueda poner en las instituciones. También es importante que las personas conocidas que tengan alguna de estas enfermedades lo cuenten en televisión, lo expliquen, eso tiene un efecto. Otra cosa es ir a las escuelas y tomar contacto con los jóvenes. Hay que trabajar en vías múltiples”, aseguró Susser.

El problema del opio

El profesor de la Universidad de Columbia reveló que la enfermedad que más preocupa por estos días en Estados Unidos es el consumo de drogas con opio. “En este momento hay mucho suicidio por sobredosis de derivados del opio. Medicamentos que las compañías farmacéuticas estaban empujando y millones de personas que recibían recetas por estas drogas”, detalló. Se trata de calmantes fuertes como la morfina que generan adicción y cuya comercialización continúa en el mercado negro cuando la persona ya no puede acceder a una receta médica.

Susser lo vinculó a “comunidades que han perdido las fábricas, donde la gente está desesperada y las comunidades se están desintegrando” y donde las compañías farmacéuticas mandaban las drogas “en grandes cantidades a los médicos de esas áreas”.

Lumerman indicó que, en Neuquén, uno de los principales problemas en adicciones está vinculado al trabajo en el petróleo y tiene que ver con el consumo de alcohol y cocaína. Relacionó la problemática con el desarraigo, el trabajo duro y el alejamiento de las familias.