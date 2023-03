8M: las mujeres son menos citadas en los papers de investigación académica

La etnobióloga Flavia Santoro analizó los artículos publicados por las revistas “Journal of ethnobiology and ethnomedicine” y “Ethnobiology and conservation” entre 2018 y 2019.

El foco estuvo puesto no solo en la cantidad de artículos firmados por hombres y mujeres sino también en las citas de otros artículos.

La conclusión confirmó la hipótesis: las citas de hombres y mujeres evidencia una disparidad de género.

Esta becaria posdoctoral del Conicet realizó dos trabajos con perspectiva de género en el ámbito de la ciencia en el último tiempo. Uno, sobre maternidad en el ámbito científico; el segundo, sobre la cienciometría (el análisis cuantitativo de la producción científica para investigar tendencias).

“Se habla mucho del rol de la mujer en la ciencia, pero no se tiene en cuenta la cita. Es un parámetro más que evidencia que los hombres tienen ventajas: se reciben más, publican más y los citan más”, indicó Santoro.

¿Cuál es la importancia de ser citado en un artículo científico? “Prestigio y, mayor acceso a programas de fomento a la investigación y a posiciones de liderazgo. Las citas en artículos científicos son usadas como parámetro por parte de las agencias de fomento de investigación o los órganos públicos”, señaló y agregó: “Muchas veces, este índice es usado cuando vas a concursar o a pedir financiamiento de investigación. Todo eso cuenta”.

Santoro resaltó que el análisis estuvo enfocado a la etnobiología, es decir que se hizo “un recorte de la ciencia”. “Si bien está creciendo mucho y es un área bastante progresista, encontramos una disparidad”, dijo.

Comentó que, para el análisis, se realizó un recorte de dos años y se abordaron unos 300 artículos de “dos revistas específicas de etnobiología abiertas” (hay otras que son pagas).

“Notamos que tanto en los artículos de hombres como de mujeres se citaba más a los hombres. La diferencia es significativa. Ese patrón se reitera en artículos de todos los continentes”, mencionó.

Santoro aclaró que no suele trabajar en cuestiones de género, pero “como científica”, la cienciometría le atrae. “La gran diferencia que se produce entre hombres y mujeres, en todas las ciencias, se justifica en la maternidad en tanto quita tiempo a la mujer para la ciencia. Los cuidados maternales no son iguales”, manifestó.

Puso como ejemplo el caso de una revista europea. “Desde un principio, el revisor de artículos de esa publicación sabía quién era el autor de un artículo: si era hombre o mujer. Cambiaron esa modalidad durante un año. La revisión fue ‘ciega´. Ese año, la cantidad de artículos que tenían a mujeres como primera autora aumentaron”, contó.

“¿Por qué las mujeres publican menos?; ¿por qué permanecen menos tiempo en la carrera?, ¿o se reciben menos?; ¿por qué la diferencia en las citas de artículos científicos? No podemos saberlo. Este es un análisis es cuantitativo”, admitió y continuó: “Pero este dato nos puede llevar a pensar cómo hacer para cambiar esa situación, a promover estímulos como los subsidios de programas y políticas capaces de establecer condiciones de igualdad de acceso, permanencia y desarrollo de las mujeres en la ciencia”.