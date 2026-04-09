Inédito mapa de Neuquén: una artista de Aluminé ilustró las regiones con identidad propia

María Meazza recibió la propuesta de ilustrar el nuevo mapa de las regiones de Neuquén y lo que le sucedió como neuquina, terminó superando todas las expectativas: lo que parecía un desafío técnico se convirtió en un viaje profundo hacia la identidad de la provincia que la vio nacer.

La artista de Aluminé está formada en animación, diseño e influenciada por la arquitectura de su padre, encuentra en el dibujo un hilo conductor. Ella dibuja desde pequeña, pero ahora decidió tomar en sus manos el desafío de confeccionar el mapa de Neuquén y la transformó con su impronta. Rápidamente, la obra trascendió lo institucional y se convirtió en un símbolo.

Desde hace tiempo, sus ilustraciones viajan como stickers pegados en termos, autos y objetos cotidianos y llevan un pedazo de Aluminé a distintos rincones. Hoy, ese alcance se multiplica porque su mapa no solo representa a una localidad, sino a toda una provincia.

“El mapa fue una forma de descubrir y contar todo lo que somos como provincia. Lo disfruté muchísimo”, resume María. Tiempo atrás había dicho lo alucinante que era para ella sentir que una de sus creaciones represente a su pueblo en otras latitudes. Hoy esa sensación se amplifica a escala provincial.



Las regiones de la provincia de Neuquén en el mapa de María.

Desde su mirada sensible, forjada entre la naturaleza y la interculturalidad de sus orígenes, la joven logró construir una pieza que no solo representa geografía, sino también historias, costumbres y paisajes que conmueven.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través de «NeuquénTur». La consigna no se limitaba a ilustrar un mapa, sino a interpretarlo. Para eso, la artista se sumergió en un proceso de investigación que la llevó incluso a redescubrir Neuquén.

Áreas naturales protegidas, rincones poco explorados del norte neuquino y paisajes aún pendientes en su propio recorrido, se fueron integrando en la composición. María buscó abarcar todo sin perder el equilibrio. “Trataba de que estemos todos presentes de alguna manera”, explica.

En una misma imagen conviven escenas y símbolos que hablan de identidad: las cantoras del norte, el rafting, la pesca, las araucarias, los dinosaurios y múltiples expresiones culturales que hacen a la identidad de Neuquén en toda su extensión.

La decisión de priorizar las áreas naturales y parques nacionales por sobre los límites políticos, refuerza esa idea implicíta: más que dividir, el mapa busca unir desde el territorio.

Mapa de Neuquén ilustrado: un trabajo conjunto con Turismo

El proceso también tuvo una dimensión colectiva. El trabajo conjunto con el equipo de Turismo permitió sumar elementos con fuerte carga simbólica, como el Vía Christi de Junín de los Andes, con toda su potencia visual y espiritual.

Algo que sorprendió a la artista fue la respuesta del público: en pocos días, el mapa comenzó a viralizarse en redes sociales y generó identificación. La gente se vio reflejada, reconoció su lugar y se apropió de la obra.

“Soy una persona que busca vivir del arte y que el arte hable por mí”, expresó. Y en cada trazo de este mapa, esa intención se vuelve tangible. Más allá de la estética, lo que María logró es ambicioso: dibujar un territorio que comienza a mirarse con nuevos ojos.

*Con información de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia de Neuquén.