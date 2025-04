Alejandro Manriquez: el artista y sus personajes exacerbados van desde Cinco Saltos al MAPA de Buenos Aires

Alejandro Manriquez, el reconocido artista plástico oriundo de Centenario y radicado en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, representará a la región en la edición 2025 del MAPA, el encuentro nacional destinado a la difusión, circulación y comercialización de artes visuales.

Arrancó su incursión en el arte desde muy temprana edad, a través del dibujo como una manera propia de conectar con el mundo. De niño y adolescente concurrió a varios talleres de artes visuales, donde forjó su propio estilo y modo de mirar la realidad. Estudio Cine y Animación en Buenos Aires y se graduó de Licenciado en Artes Visuales en la Universidad del Arte.

Su carrera estuvo y está plagada de trabajos en medios gráficos, empresas nacionales e internacionales y talleres propios. Además sus obras integraron colecciones de Argentina y de otros países y tiene en su haber infinidad de premios y reconocimientos. Ahora le toca ser parte del MAPA, un lugar que sin duda pone en valor al arte y la cosmovisión de aquellos artistas que se animan a más.

Será la primera vez que participa de ésta gran exposición a la que llega por invitación de una colega neuquina, Rita Argüello. Las ansiedad son muchas, hay pura expectativa, pero Alejandro considera que es una muy buena oportunidad para exponer su arte, estar en contacto con otros artistas y galeristas. “Es una experiencia enriquecedora porque además uno puede visitar y estar en otros lugares de arte, agregó el artista.

Y si de expectativas hablamos, Manriquez asegura que “es todo pura expectativa”. “Primero porque se difunda mi obra, porque no es lo mismo hacerlo por las redes sociales que en un espacio donde se puede ver en vivo la pintura o el dibujo y estar en contacto con el artista. Después, la venta es toda una incógnita que será develada este fin de semana. Hoy, con la crisis que atravesamos y lo difícil que es para el extranjero llegar, lo que veo que en el arte de este tipo existe más un mercado local. Pero con ir y participar y mostrar mi obra, ya me vuelvo súper contento”, aseguró.

A MAPA, Alejandro llevará 11 pinturas, muchas de las cuales formaron parte de la muestra “Encuentro de los atrapados”, se expuso en la ciudad de Cipolletti. También llegará con 9 dibujos. Las obras tendrán diferentes formatos, “desde chicos a grandes pero no muy grandes”, aclaró.

Para quienes aún no conocen el derrotero de este artista sobre los lienzos, él mismo se presenta. “Mis pinturas relatan atmósferas asfixiantes que se nutren de personajes exacerbados en sus emociones, atrapados siempre en la acción de ir hacia lo que no está revelado. Mis imágenes representan al ser humano en su lucha por no desaparecer en el inmenso tiempo, donde el instante absoluto se transforma en el refugio de la conciencia simbólica. Festejos angustiantes y encuentros que nos llevarán a una verdad que para cada observador tendrá un particular sentido. Así es la Pintura, así es mi pintura”, sentenció el artista.

Un espacio para el arte visual bien argento

MAPA es una plataforma de difusión, circulación y comercialización de artes visuales. Un espacio donde galerías de todo el país y la región acercan al público sus obras.

Este año se celebra la séptima edición en el Pabellón 8 de la Rural, en Buenos. Comenzará el 10 de abril y finalizará el domingo 13.

Allí se reunirán más de 40 galerías para fomentar la producción artística y fortalecer el mercado del arte contemporáneo. Un encuentro de cuatro días de exhibición, compra y venta de arte contemporáneo actual en sus múltiples lenguajes y expresiones.