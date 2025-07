Denuncian estafa por más de $10 millones en Cipolletti con el WhatsApp de un carnicero: la maniobra

Un reconocido vendedor mayorista de carne de Cipolletti fue víctima de una sofisticada estafa digital luego de que le hackearan su cuenta de WhatsApp. En menos de 24 horas, los estafadores lograron engañar a decenas de contactos —muchos de ellos clientes y comerciantes del rubro— y obtener transferencias que, en total, superan los 10 millones de pesos, explicó José Luis Bunter, de la Cámara de Comercio de Cipolletti, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La modalidad fue sutil pero efectiva. Utilizando la foto de perfil y su nombre, los delincuentes comenzaron a escribirles a sus contactos con mensajes breves, simulando cercanía y confianza. «Hola, cambié de número», decían al principio, y luego comenzaban una conversación con un tono amistoso que no despertaba sospechas. Con ese acercamiento, iniciaban distintos tipos de pedidos.

A algunos les ofrecieron dólares a $1.250, por debajo del valor de mercado, y les solicitaron una transferencia inmediata para cerrar la operación.» A otros, les pidieron cambiar el número de depósito o enviar un adelanto por una supuesta urgencia. También hubo casos en los que ofrecieron cobrar deudas a través de terceros», agregó Bunter.

«Han generado una estrategia de acercamiento muy sutil, ganando confianza con varios al mismo tiempo. Algunos accedieron, otros se dieron cuenta, pero la maniobra fue muy hábil», explicó el presidente de la Cámara de Comercio.

No transfieran sin verificar: la Cámara de Comercio advirtió tras una estafa que aún no tiene trámite judicial formal

Aunque ya se realizó una denuncia, «al momento de presentarse en la fiscalía se encontraron con que estaba cerrada, por lo que los trámites judiciales continuarán en las próximas horas», informó. Todo lo ocurrido fue a través de transferencias bancarias y se concentró durante la jornada de hoy.

Desde la Cámara de Comercio hicieron un fuerte llamado de atención: «Queremos dejar en claro que no se deben hacer transferencias por la compra de dólares si no están los billetes en mano. Tampoco deben realizarse pagos sin antes llamar o verificar en persona. Es preferible decir que no o acercarse al lugar».

Desde Diario RÍO NEGRO aclaramos que, hasta el momento, no se inició ni se informó oficialmente sobre una investigación formal en la Justicia relacionada con este caso.