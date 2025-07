Estafa con terrenos en Cipolletti: el municipio los denunció, pero continúa la venta ilegal

En febrero de este año, a partir de denuncias realizadas por vecinos y publicaciones en redes sociales, la municipalidad de Cipolletti tomó conocimiento de la venta irregular de terrenos en una parcela, ubicada en una zona rural de la ciudad. Dichos terrenos están siendo comercializados ilegalmente bajo el nombre de «Nuevo Horizonte» y el fideicomiso «El Edén». Frente a esto, el municipio decidió demandar a los responsables de dichas ventas, con el fin de frenar la venta irregular de loteos en terrenos no urbanizables.

Según indicaron fuentes oficiales, los impulsores de la venta irregular quieren avanzar con obras y trabajos para el loteo: colocaron postes, bajadas de luz, tranqueras e incluso instalaron una garita de seguridad para recibir a quienes se acerquen. Sin embargo, en diálogo con DIARIO Río Negro, el intendente Rodrigo Buteler indicó que ya realizó la correspondiente denuncia por estafa, se labraron infracciones e inspecciones y se procedió con el desmantelamiento con máquinas municipales, retirando cercos y postes que buscaban delimitar el terreno.

«Nunca se va a poder urbanizar, no va a tener servicios, no se puede lotear, fraccionar, no se puede hacer nada que no sea un emprendimiento netamente productivo», detalló Buteler, y explicó que no es posible lotear esa zona dado que la municipalidad decidió protegerla como un «espacio verde» de la ciudad.

Además, agregó que el uso de esas tierras está restringido solamente a actividades productivas porque hay chacras cerca y evitar la urbanización en la zona «es una forma de proteger a los productores que vienen invirtiendo y que un loteo en ese lugar les genera producción, altera la producción de las empresas que realizaron inversiones enormes para la productividad», enfatizó Buteler.

El modus operandi se basa principalmente en captar personas interesadas a través de publicaciones comerciales en las que ofrecen lotes de 12 x 30 m2 en preventa a 5 millones de pesos al contado o financiado en 7 millones y varias opciones de cuotas. A los compradores se les hace creer que podrán acceder a su lote en diciembre de 2025, pese a que el terreno no está en una zona urbanizable ni cuenta con las obras mínimas requeridas por el Código de Planeamiento Urbano, lo que vuelve inviable su entrega.

En el contrato del fideicomiso se reconoce que «en la actualidad no existe norma municipal urbanística que permita la subdivisión del inmueble en propiedad horizontal o en lotes». También se destaca que en los anuncios incluyen expresiones como «todos los servicios», sin embargo, según la denuncia que presentó la municipalidad, no existen obras de infraestructura para el loteo e insiste que el inmueble no es urbanizable.

Antecedentes: «Rincón de Cipo 2»

Según detalla la denuncia presentada por la Municipalidad, el impulsor de la venta de terrenos bajo el nombre de «Nuevo Horizonte», ya habría estado involucrado en maniobras similares anteriormente en la ciudad de Cipolletti.

Estas operaciones se habrían realizado mediante los fideicomisos «Rincón de Cipo 2» y «La Franchesca», que también fueron objeto de observaciones por parte de las autoridades municipales debido a irregularidades en su comercialización y al incumplimiento de normativas urbanísticas.

Según pudo averiguar este medio, en 2023 la Municipalidad solicitó con carácter urgente la intervención de la Dirección de Desarrollo Territorial, ante los hechos sistemáticos detectados a través de publicidades engañosas que ofrecían loteos en zonas no autorizadas por parte del acusado.

Venta ilegal de terrenos en zonas no urbanizables

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos que, en caso de detectar situaciones irregulares vinculadas a la venta de terrenos no urbanizables, lo informen a través del correo electrónico planeamiento.cipolletti@gmail.com o comunicándose con la Central de Atención al Ciudadano, al 147.

Quienes necesiten asesoramiento o información sobre loteos pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14 horas, o comunicarse al teléfono 449-4900 interno 1009, o al WhatsApp 299-5164792.