Levantaron el corte de la Ruta 22 por familias de la escuela 351 de Plottier

Familias de la escuela 351 de Plottier se autoconvocaron para cortar la Ruta 22 debido al reclamo por la suspensión de clases por la falta de gas y el no inicio de obras anunciadas el año pasado. La medida comenzó en horas del mediodía y finalizó en horas de la tarde luego de un comunicado enviado desde Educación.

Desde Aten Plottier informaron que levantaron el corte luego de que Educación se comunicó de forma extraoficial con las familias asegurando que las obras iniciarán este viernes. Ante este comunicado las familias decidieron que mañana se reunirán en la escuela para verificar si cumplen con lo dicho y aseguraron que, en caso de no cumplir, «se van a acercar al Consejo Provincial de Educación a hacer el reclamo».

Una de las madres de la escuela, Natalia, informó a Am Cumbre esta mañana que el problema comenzó en noviembre del año pasado. «Nos avisaron que iban a retirar el medidor porque había perdida de gas«, comentó, y desde entonces no hay servicio en el establecimiento. «También nos anunciaron que iban a comenzar una obra por este tema, pero no hay novedades«, agregó.

Los alumnos comenzaron las clases de forma normal, pero sin gas, hasta que comenzó el frio. «Les daban el refrigerio frio y el 23 de marzo decidieron suspender las clases«, relató la mujer.

Ante la falta de movimiento en el establecimiento, las familias consultaron qué había sucedido con la obra que no comenzaba y contó que desde el Área Técnica empezaron a «posponer» la fecha sin comenzar aún la obra.

Hasta hoy los padres no tenían novedades por lo que decidieron llevar el reclamo a la ruta a partir del mediodía. Según se informó, los familiares se reunieron en la esquina con calle Lugones donde está la terminal de la localidad.

Gobierno aseguró que «está en trámite» la ampliación de la red gas de la escuela 351

El director provincial de Área Técnica de Gas, Javier De La Vía comunicó que, esta semana se presentó la documentación con la solicitud de intervención y proyecto ante la compañía que provee el servicio. A su vez dijo: «las empresas que hacen la extensión de red son certificadas y matriculadas por Camuzzi, no cualquiera las puede hacer, son muy pocas. Se está trabajando con una que ya tiene todo presentado para darle celeridad al inicio de obra».

Por otra parte se informó que la escuela cuenta con la instalación interna de gas concluida y se trabaja junto a Camuzzi, para llevar adelante la obra de extensión de 120 metros de la red. En este sentido De La Vía explicó que la obra cubrirá el tramo que falta desde la calle San Martín y Río Diamante, además aseguró que en enero se empezó a trabajar con la documentación inicial y se logró completarla esta semana.

«Estamos esperando la confirmación de Camuzzi para dar inicio a la extensión de la red de gas», concluyó.