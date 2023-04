Natalia necesita ayuda para su hijo: sufrió nueve operaciones porque lo chocaron en Neuquén

Ezequiel de 11 años se encuentra internado en el hospital hace más de un mes tras un grave accidente en la zona del Metrobús en Neuquén, donde fue atropellado por un auto. Lo operaron nueve veces y su mamá pidió ayuda a la comunidad con dinero, ropa y comida.

El lamentable hecho ocurrió el seis de marzo por la noche en el Oeste de la ciudad cuando una mujer a bordo de un Renault Clío perdió el control y atropelló al niño de 11 años chocando contra el frente de una vivienda.

Ezequiel ingresó rápidamente al hospital Castro Rendón con fractura de fémur y politraumatismos. Hasta el día de hoy sigue internado en el Heller y atravesó nueve cirugías. «Anoche no pudo dormir, tuvo mucho dolor y entra de nuevo en quirófano«, indicó temprano Natalia. «Esta sufriendo mucho y está muy cansado», agregó.

Natalia alquila un pequeño departamento en barrio Cuenca XV y es vendedora ambulante de bolsas y condimentos. Por la situación que atraviesa su hijo, no puede salir a vender y está sin sustento económico.

«Yo salía todos los días a vender, pero no puedo porque estoy las 24 horas en el hospital con mi hijo«, relató Natalia. Contó que no está recibiendo ayuda y que la situación es muy complicada.

Por este motivo, la mamá de Ezequiel pidió ayuda a la comunidad, «recibo cualquier cosa, lo que sea es bienvenido», manifestó. Lo que más necesita es ropa para ella y para Ezequiel, también dinero y comida.

La mujer relató que requiere mudarse también, porque una vez que su hijo salga del hospital precisa otro lugar para que su hijo tenga más comodidad. «Estoy buscando un lugar mas grande por Eze, estoy en un lugar muy chiquito«, indicó.

Natalia mencionó «vivienda me dijo que antes de fin de año podría entregarme una casa pero lo necesito lo antes posible para que Ezequiel este mejor». Pidió aunque sea una vivienda temporal hasta que puedan entregarle lo prometido. «Tampoco consigo alquiler porque no hay y a veces no te reciben a niños», agregó.

Por Mercado Pago, a nombre de Natalia Inés Ancatruz, recibe dinero. CVU: 0000003100071706681158, También dejó su celular para quien desee contactarse con ella y coordinar un punto de encuentro para recibir las donaciones: 0299-3268178.

Cómo fue el accidente frente al Metrobús

El grave hecho ocurrió sobre las calles Avenida del Trabajador y Mascardi por la noche del pasado lunes 6, cuando una mujer a bordo de un Renault Clío perdió el control, atropellando al niño de 11 años y chocando contra el frente de una vivienda.

En el lugar se hicieron presentes los vecinos, además de distintos móviles policiales que evitaron que la conductora sea agredida por los testigos.

La Policía de Neuquén informó en ese momento que la conductora fue demorada y luego recuperó su libertad, aunque quedó supeditada a la causa.

El pequeño de 11 años se acuerda de todo, comentó al momento del accidente su mamá. “Dijo que salió para afuera y un auto giro «en U» y lo atropelló. Se cayó arriba de la reja” La mujer se encontraba trabajando al momento del accidente y por eso su hijo estaba en la casa de un amigo. Fue avisada del accidente por la madre de él y por el mismo hospital.

Tras el choque, Ezequiel debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura grave de fémur. Razón por la cual debió ser hospitalizado y según habían informado desde el hospital «su recuperación llevará un largo tiempo».