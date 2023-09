Levantaron el corte en el puente Centenario – Cinco Saltos

Vecinos del barrio Villa Obrera realizaron desde la madrugada un corte en el puente Centenario-Cinco Saltos. El bloqueo fue total. Al mediodía, mantuvieron una reunión con personal del municipio de Centenario. Dijeron que no hubo una respuesta favorable a sus pedidos. Aunque se confirmó que se levantó la medida.

La medida de fuerza comenzó a las 5 de la mañana. La interrupción al tránsito fue confirmada desde temprano por fuentes policiales.

Los manifestantes solo dejaban circular a personal de salud, policial y personas con turno médico.

Pasado el mediodía confirmaron desde el lugar que el corte fue levantado. Además, el municipio de Cinco Saltos aseguró la medida en sus redes sociales.

Luciana, una de las vecinas, contó a RÍO NEGRO RADIO que el reclamo es por agua estancada en sus barrios, que ocurrió tras el temporal de lluvia. Dijo que piden desde hace tres semanas que retiren con un camión el líquido pero aun no tienen respuesta. “Tenemos toda el agua servida en la casas. No podemos circular, no accede ni la ambulancia”, aseguró.

Contó que son 10 familias las que se ven afectadas y que hay niños y niñas con brotes, por la presencia del agua residual. «No se aguanta el olor», describió, «es injusto vivir así».

Por último, había sostenido que continuarían apostados en la ruta hasta que las autoridades de Centenario les brinden una solución. «El Municipio ni siquiera se asoma», aseguró.

Las vías alternativas fueron el Tercer Puente y el Dique Ballester.

Escuchá a Luciana, vecina de Villa Obrera, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).