Ley de Alquileres: «El miércoles corremos el riesgo de retroceder», advirtió Federico Prior

El 23 de agosto se tratará la modificación de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados, en una sesión especial que convocó la oposición integrada por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, un bloque de Provincias Unidas y La Libertad Avanza. «La verdad que tengo una preocupación enorme porque el miércoles sí corremos el riesgo de retroceder», advirtió el referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, Federico Prior, en RÍO NEGRO RADIO, y llamó a movilizarse en defensa de la normativa.

Para que se concrete la sesión, primero se deberá garantizar el quórum de 129 legisladores. Las diferencias entre el oficialismo y la oposición se centran en que el Frente de Todos propone mantener los puntos centrales de la actual ley, 3 años de contrato y actualización anual de los precios, según el índice que combina salarios e inflación.

Los bloques opositores, por otro lado, pretenden volver al contrato de 2 años y un ajuste trimestral o semestral, acordado entre las partes. Sin embargo, en Juntos por el Cambio la posición no está unificada, ya que una parte de los diputados, en su mayoría del PRO, buscan la derogación de la ley. La Libertad Avanza, el bloque conducido por el candidato a presidente Javier Milei, también se inclina por esta postura. Es por eso, que aún no está asegurado el quórum, ya que no confirmaron su participación en el debate del próximo 23 de agosto.

Ley de Alquileres: convocan a una movilización

El referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, Federico Prior, manifestó su preocupación ante un posible avance en la modificación de la Ley de Alquileres: «El miércoles sí corremos el riesgo de retroceder. Podrían dar quórum y se podría votar este dictamen, retrocediendo con los 2 años (de contrato de alquiler) y con el aumento trimestral o semestral».

Y agregó: «Estamos en una situación bastante compleja y que, a nuestro entender, se va a ver profundizada. Si esto avanza en el Congreso, con estos dos puntos fundamentales de la ley, va a ser peor el escenario porque vas a tener un contrato más corto. El contrato de 3 años te da mayor estabilidad, en parte económica, porque si tenés que renovar a los 2 años, ese precio está totalmente desregulado y, además, tenés que pagar la comisión inmobiliaria y el depósito».

Para Prior, las modificaciones que plantea la oposición responden a la presión del sector inmobiliario. «Los dos puntos fundamentales con los que se mete (la normativa) son la regulación mínima del contrato y con la rentabilidad del mercado inmobiliario. Entonces, lo que hacen es presionar y retirar la oferta; un golpe de mercado, decimos nosotros, donde prácticamente no hay oferta en alquileres», explicó.

El referente de la Federación hizo hincapié en que estos cambios no vienen a resolver la problemática y recalcó que la normativa vigente protege a los inquilinos: «Quedó en evidencia, en el último censo, que viviendas no faltan, sobran, lo que pasa es que responde a la concentración. Cada vez hay menos propietarios con más propiedades. Esto se ve en Neuquén con los edificios que están en construcción, edificios que son de lujo, que están vacíos, que responde a una lógica más de acumulación, atada a la renta petrolera financiera».

Por eso, invitó a movilizarse «en defensa de la Ley de Alquileres» este miércoles 23 de agosto a las 15 en el monumento a San Martín, en la capital neuquina. A las 17 en Capital Federal se realizará una gran manifestación frente al Congreso para rechazar los «intentos de retroceso» de la oposición.

Escuchá a Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

