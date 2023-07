Alquileres: Cuánto se destina del sueldo en Neuquén para pagar una vivienda

«Estamos atravesando una crisis habitacional importante». El referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, Federico Prior, dialogó con RÍO NEGRO RADIO sobre la dificultad para sostener el alquiler en la provincia de Vaca Muerta, ante los «precios exorbitantes para ingresar y la poca oferta como consecuencia del retiro de los inmuebles de vivienda permanente».

Prior aseguró que el escenario es alarmante: «Somos alrededor de 170.000 inquilinos e inquilinas con niveles históricos, porque hoy más del 60% del ingreso total del hogar se destina solamente el alquiler, lo cual prácticamente no te da margen para vivir y mucho menos para proyectar una vivienda propia. Es una situación muy complicada».

El referente sostuvo que mientras no existan «políticas públicas activas concretas» el panorama se va a ir agravando cada vez más. «Hay muchos que ya no pueden pagar el alquiler. Tienen que ver de qué manera se van achicando y compartiendo o se van hacia fuera de las ciudades, buscando precios un poco más económicos, pero tampoco hay mucho», contó.

Esto repercute en los estudiantes universitarios de otras localidades que «frustran sus carreras» por la imposibilidad de pagar el alojamiento. En los casos más extremos se llega «ya directamente a la marginalidad de tener que asentarse en las tomas o en algún asentamiento informal por no tener ningún tipo de recurso».

Ley de alquileres: «Es una base normativa importante»

Para Prior, la mayoría de las críticas hacia la Ley de Alquileres vienen de la «lógica del sector inmobiliario» que quiere «retroceder» en los derechos alcanzados de los inquilinos. «Es una base normativa importante. Hacía casi 40 años que en la Argentina no teníamos una normativa, por lo menos que reglamente un mercado totalmente desregulado. Es una base común para seguir profundizando», afirmó.

El principal problema parece ser la fiscalización: «Lo que ha pasado en estos años es que justamente el Estado no ha hecho cumplir la Ley, no hay órganos de contralor, entonces tenemos la ley, pero muchos no la cumplen. Eluden la normativa, priorizando la rentabilidad. Te hacen contratos más cortos, te hacen aumentos semestrales acumulativos en base a la inflación, en vez de respetar el ajuste anual».

Prior llamó a defender la Ley de Alquileres ante los intentos de modificación o anulación. «Tenemos una preocupación enorme porque vamos camino a que se pueda retroceder con los dictámenes que hay en el Congreso y con una sesión especial después de lo que pueda pasar el 23 de agosto. Quieren que volvamos a contratos más cortos de 2 años, con aumentos semestrales, algunos quieren trimestrales, acumulativos y en base a la inflación interanual. Eso generaría peores condiciones para los inquilinos e inquilinas», insistió.

Escuchá al referente de Inquilinos, Federico Prior, en RÍO NEGRO RADIO:

