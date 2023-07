Licencia Nacional de Conducir en Roca: ¿Tengo que cambiar el carnet?

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Roca anunció ayer oficialmente la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en la ciudad, que hasta ahora solo contaba con un carnet local. No faltó la aclaración de que se adherirá a la Licencia Nacional pero sin el sistema de puntos o scoring.

Muchos interrogantes surgen para los 50.800 conductores habilitados de Roca quienes transitan a diario en la ciudad. Dudas sobre qué hacer y los pasos a seguir a partir de ahora.

Oficialmente anunciaron que el lunes 24 de julio se realizaran renovaciones de licencias con el sistema actual, pero luego, a partir del 28 de este mismo mes, se podrán gestionar con el sistema nacional.

No obstante, confirmaron esta mañana que no necesariamente quienes tengan la licencia actual de Roca deberán tramitar el cambio. Puede hacerlo quien lo desee ya que no es obligatorio ni requisito para circular.

«La licencia actual sigue en vigencia hasta la fecha su vencimiento. Al momento de realizarse la renovación, el conductor pasa a tener la licencia nueva (Nacional)», explicaron desde el Municipio a RIO NEGRO.

En este sentido, el carnet de Roca va a seguir vigente y legal hasta que se haga el cambio de todas las licencias de los roquenses al sistema nacional, es decir, pasarán unos años.

Por otro lado, agregaron que por el momento no se implementará el sistema de puntaje. «Hay municipios que adhieren y otros que no. En Roca todavía no», aseguraron, ya que ese punto debe aprobarse por ordenanza en el Concejo Deliberante.

El sistema, denominado scoring, tiene el objetivo de mejorar la seguridad vial, a partir de la inhabilitación nacional de la licencia y, además, sanciones de advertencias. Este mecanismo es complementario de las multas pecuniarias.

Cómo y dónde tramitar la Licencia Nacional de Conducir

Para tramitar la licencia nacional, las personas interesadas deben seguir los pasos indicados en la página: https://www.argentina.gob.ar/servicio/sacar-la-licencia-nacional-de-conducir

A principios de junio, el Gobierno provincial publicó el decreto N° 499 que formaliza la adhesión al sistema de puntos de la Licencia Nacional de Conducir en la provincia.

La vigencia plena se preveía para julio ya que antes debían cumplirse con trámites finales en la Agencia Nacional, «pero serán unos días”, aclaró el subsecretario de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio en esa ocasión.