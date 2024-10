Llegaron los primeros chapuzones de octubre a Neuquén y el Alto Valle: así se vivió el calor este domingo

En un octubre un tanto particular, este domingo se registró un calor que motivó a los vecinos a acercarse a canales y ríos de las distintas localidades a pasar un día entre chapuzones. El balneario de Neuquén estuvo repleto y en Roca, los canales de riego fueron los más convocados.

La temperatura máxima de este domingo alcanzó los 33°C en la región y el drástico golpe de calor llevó a que los vecinos eligieran salir al aire libre para disfrutar el día. Pero los más arriesgados fueron por más y se animaron adentrarse a las aguas frías del río o de los canales de riego.

Niños, jóvenes y adultos disfrutando del río en Neuquén. Foto: diario RÍO NEGRO

En Neuquén desde temprano las familias y los grupos de amigos arribaron al balneario Sandra Canale, ex Gatica, para adentrarse al río. Si bien aún no inició la temporada de verano, algunos visitantes no perdieron la oportunidad de inaugurar sus primeros chapuzones.

Foto: diario RÍO NEGRO

Los que se animaron a más fueron los niños que, supervisados por sus padres, jugaron en el agua cerca de la orilla.

Algo no muy distinto se pudo ver en la ciudad de Roca. Los vecinos eligieron la zona balnearia, pero los que no tenían movilidad optaron por ir a los canales de riego de la ciudad.

Foto: Juan Thomes

El canalito, punto de normal encuentro entre los roquenses, tuvo a sus primeros bañistas este domingo. Los valientes de arrojarse al agua fueron los niños que entre risas disfrutaron del día entre corridas y competencias de nados.

El clima de los últimos días de octubre en Neuquén y el Alto Valle

El comienzo de la semana en Neuquén y Río Negro se presentará con un tiempo diverso y cambiante. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la inestabilidad marcará los últimos días de octubre.

El lunes 28 de octubre, el clima se mantendrá caluroso, con cielo despejado en la mañana y algunas nubes por la tarde. Las temperaturas máximas llegarán a los 32°C, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 10 °C. Los vientos serán suaves, de 8 km/h en la mañana y aumentando a 21 km/h en la tarde, con ráfagas que pueden alcanzar los 26 km/h.

El martes 29 de octubre, el día se mantendrá inestable, con un cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia. Se esperan temperaturas máximas de 36°C y mínimas de 13°C. Los vientos soplarán a 21 km/h en la mañana y 15 km/h en la tarde, con ráfagas de hasta 21 km/h.

El miércoles 30 de octubre, se prevé que continúe la inestabilidad, con un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre 35 °C de máxima y 13 °C de mínima. Los vientos alcanzarán los 30 km/h por la tarde, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

El jueves 31 de octubre, el clima seguirá mayormente cubierto, con temperaturas máximas alrededor de 32 °C y mínimas de 14 °C. Los vientos serán de 29 km/h durante la tarde, con ráfagas de hasta 45 km/h.