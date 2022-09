Lo chocaron y terminó contra un poste a metros del Puente Carretero Neuquén-Cipolletti

Pasadas las 15 horas un Ford Focus conducido por un hombre terminó contra un poste de luz en la Avenida Mosconi, en cercanías del Puente Carretero que une a Neuquén con Cipolletti. Afortunadamente solo debió lamentar daños materiales.

El incidente vial fue confirmado a RÍO NEGRO por el comisario Marcelo Campos Quezada, quien está a cargo de la División Tránsito de Neuquén.

El tránsito quedó demorado hasta retirar el auto del lugar.

Según detalló el auto previamente a terminar frente a la estación de servicio Puma, fue impactado por otro vehículo quien lo hizo perder el control. El segundo auto es un Ford Maverick que tomaba la rotonda para ir hacia Cipolletti y según la fuente policial circulaba a una velocidad mayor a la indicada.

Ambos conductores resultaron ilesos y no debieron ser asistido por personal de emergencia. También se confirmó que no fueron sometidos a un test de alcoholemia ya que no se disponía de dispositivos en el momento del incidente.