“Locomotora”, la mujer que se abrió paso a las “trompadas”

Las cicatrices muestran las batallas que durante su carrera tuvo que afrontar Alejandra “Locomotora” Oliveras (45) no sólo arriba sino también fuera del ring. Y como muestra, expone su deteriorada mano derecha que tuvo que afrontar una operación tras sufrir tres fracturas mientras peleaba con Jackie Nava, la mexicana a la que le arrebató el título mundial en el año 2006.

Con orgullo contó que nació en El Carmen, un pueblito de la provincia de Jujuy, la misma tierra de Jorge Cafrune el reconocido cantante y compositor.

“Arranqué a pelear tarde, ya radicada en Córdoba a los 19 años”, reconoció esta mujer, quien se animó a subir a un ring en una pelea de barrio a pesar de que no tenía conocimientos de la actividad.

Fue la propia falta de recursos en su entorno familiar la que la obligó a buscar una salida en el boxeo. “Siempre fui para adelante, siempre confié en mis dos manos”, contó Alejandra, quien de manera paralela llevó adelante la crianza de sus dos hijos que tuvo a los 15 y a los casi 20 años.

“Con esa primera pelea me compré mi primer café con leche con medialuna”, recordó.

La gran campeona argentina estuvo cumpliendo con su rutina en el gimnasio Atenas, de Roca. Foto: Juan Thomes

Transformó su vida

Para la “Locomotora”, el boxeo le transformó la vida. Y aclaró que muchas veces cuando uno es “pobre”, hay muchas cosas a las cuales no se tiene acceso. “El boxeo me permitió eso, tener algo no sólo en la parte económica sino también el reconocimiento del pueblo, la provincia y de un país”, sostuvo.

Por eso explicó que se trata de un deporte donde uno debe entrenarse duro para poder lograr un objetivo. “Esto no es una pelea callejera, hay reglas árbitros y un ring”, reconoció.

Tras dejar el boxeo, Alejandra se radicó en la provincia de Santa Fe donde no olvidó su pasado y con plata de su propio bolsillo no sólo se transformó en una referente solidaria en medio de la pandemia sino que también abrió un gimnasio -en medio de cinco villas- donde trabaja con muchos chicos y chicas en su camino al boxeo.

“Las madre vienen y me agradecen porque yo creo que así los estamos sacando de la droga”, reconoció esta deportista quien tras cada palabra insta a sus seguidores a poner lo mayor de sí mismo para salir adelante en la no sólo en el deporte sino también en la vida.

Difícil por ser mujer

Sus comienzos fueron duros. Entrar a un gimnasio casi estaba prohibido para cualquier mujer que se dedique al boxeo. “Me gritaban que vaya a lavar los platos que no era una mujer. Yo les decía que tenía hijos y que era boxeadora. Me metía a los baños a pesar de que los tipos estaban en pelota”, contó en medio de risas.

Alejandra es de esa mujer que no le temen a nada y así, a fuerza de trompadas, se fue ganando un espacio en el boxeo argentino. “Mirá a los hombres que me cagaban a trompadas a los diez meses yo misma los cagaba a trompadas”, contó y aseguró que recién cuando ganó un título del mundo logró acceder a un gimnasio donde había otras mujeres.

Hoy cuenta que las diferencias en el boxeo entre los hombres y las mujeres todavía tiene cuentas pendientes. “Mirá Floyd Mayweather ganó la misma cantidad de títulos que yo y ganó fortunas, lo mismo pasa con otros boxeadores como el mexicano ‘Canelo’ Álvarez. En lo económico las diferencias siguen siendo grandes”, sostuvo.

Oliveras estuvo en Roca y Regina dando charlas motivacionales en el marco de la campaña que lleva adelante el dirigente Juan Martín (JxC), sin embargo durante su recorrido la deportista logró el respaldo del público quien le pedía fotos y autógrafos. Muchos de los adolescente no vieron sus peleas pero sí forman parte de la larga lista de seguidores que la “Locomotora” tiene en la red social TikTok.

Primer título 2006 Ganó su primer título al nockear en el octavo round a la mexicana Jackie Nava, en Tijuana.

Títulos mundiales 5 Fueron los títulos mundiales que ganó durante su carrera arriba del ring.